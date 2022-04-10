Расположение тел на кадрах с неба и земли – совпадает

Оппозиционное российское издание "Медуза" опубликовало видео с дрона, на котором показаны южные районы Бучи. Метаданные файлов свидетельствуют, что видео было снято в течение нескольких дней – с 23 по 30 марта 2022 года.

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Данные видео также свидетельствуют о том, что людей в Буче точно убивали еще до того, как российские войска сбежали из города. На кадрах тела убитых на улице Яблонской и соседних улицах.

Журналисты "Медузы" провели геолокацию расположения тел. Она полностью совпадает с локацией тел, которые 1 – 2 апреля 2022 зафиксировали украинские полицейские и журналисты.

Все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.

– говорится в сообщении.

Видео из Бучи, которое опубликовали журналисты "Медузы"

Журналисты пишут, что на нескольких видео рядом с телами стоит военная техника. Сообщается, что это, возможно, российские БМД и БТР-Д.

В Минобороны России заявляли, что 30 марта отвели войска на Киевщине. "На съемке с 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не было", – констатировали журналисты.

Ранее журналисты The New York Times обнародовали видео убийства велосипедиста в Буче. В него, вероятно, выстрелили несколько раз из двух бронемашин.

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