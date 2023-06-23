Каховское водохранилище превратилось в лужу: печальные фото

Иностранные журналисты посетили Херсонскую область. Они заявили, что Каховское водохранилище после прорыва дамбы стало похоже на пустыню.

В течение семи десятилетий огромное Каховское водохранилище было вторым по величине в Европе. К сожалению, сейчас так сказать нельзя.

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Как сейчас выглядит Каховское водохранилище

Зрелище Каховского водохранилища поражает. Там, где только что была вода, тянутся вдаль большие песчаные мели. Все похоже на пустыню.

Так, там остался лишь один небольшой зеленый "бассейн" с вонючей водой, в которой вяло плещется рыба.



Как сейчас выглядит Каховское водохранилище / фото Sky News



Каховское водохранилище теперь похоже на пустыню / фото Sky News

Ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС

Накануне в сети обнародовали новые спутниковые снимки после взрыва россиянами ГЭС. Каховского водохранилища фактически не существует.

Также в сети показали видео, как выглядит Каховское водохранилище на правом берегу от оккупированного Энергодара. На опубликованных кадрах ясно видно, что воды в Каховском водохранилище нет вообще. Автор видео справедливо предположил, что через несколько месяцев на месте Каховского водохранилища будет огромная пустыня.

Западные журналисты проанализировали спутниковые снимки опустошенного Каховского водохранилища. Они убеждены, что из-за российского теракта пострадали прежде всего жители оккупированных частей Херсонщины.

Сейчас на Каховском водохранилище полностью высох и резервуар, ранее содержавший 18 кубических километров воды. Сразу после подрыва ГЭС вода отступила в более мелких частях водохранилища и открыла очертания Днепра, которые река имела до строительства дамбы 1956 года.

Каналы Каховского водохранилища до подрыва дамбы обеспечивали питьевую воду для большей части населения Юга Украины, а также полив сельскохозяйственных угодий. А дамба служила защитой от наводнений ниже по течению Днепра.