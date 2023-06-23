Каховське водосховище перетворилося на калюжу: сумні фото

Іноземні журналісти відвідали Херсонську область. Вони заявив, що Каховське водосховище після прориву дамби стало схоже на пустелю.

Протягом семи десятиліть величезне Каховське водосховище було друге за величиною в Європі. На жаль, зараз так сказати не можна.

До теми Каховського водосховища вже фактично не існує: супутникові знімки шокують

Який зараз вигляд має Каховське водосховище

Видовище Каховського водосховища вражає. Там, де щойно була вода, тягнуться вдалину великі піщані мілини. Все схоже на пустелю.

Так, там залишився лише один невеликий зелений "басейн" зі смердючою водою, в якій мляво плюхається риба.



Як зараз виглядає Каховське водосховище / фото Sky News



Каховське водосховище тепер схоже на пустелю / фото Sky News

Жахливі наслідки підриву Каховської ГЕС

Напередодні у мережі оприлюднили нові супутникові знімки після підриву росіянами ГЕС. Каховського водосховища фактично не існує.

Також у мережі показали відео, як виглядає Каховське водосховище на правому березі від окупованого Енергодара. На опублікованих кадрах чітко видно, що води в Каховському водосховищі немає взагалі. Автор відео слушно припустив, що через кілька місяців на місці Каховського водосховища буде величезна пустеля.

Західні журналісти проаналізували супутникові знімки спустошеного Каховського водосховища. Вони переконані, що через російський теракт постраждали передусім жителі окупованих частин Херсонщини.

Зараз на Каховському водосховищі повністю висох і резервуар, який раніше містив 18 кубічних кілометрів води. Відразу ж після підриву ГЕС вода відступила у мілкіших частинах водосховища і відкрила обриси Дніпра, які річка мала до будівництва дамби 1956 року.

Канали Каховського водосховища до підриву дамби забезпечували питну воду для більшої частини населення Півдня України, а також полив сільськогосподарських угідь. Натомість дамба служила захистом від повеней нижче за течією Дніпра.