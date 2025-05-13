Пауза в таможенной войне США и Китая: что это значит для криптовалют

Торговая война между США и Китаем, которая последние месяцы развивалась по принципу "око за око", неожиданно сделала паузу. Стороны договорились о 90 днях сниженных пошлин. Рынки отреагировали положительно: криптовалюты выросли, а инвесторы заговорили о "новом бычьем тренде".

Однако возникают вопросы: действительно ли это путь к примирению, или только передышка перед новым витком конфликта? И главное – как все это повлияет на крипторынок? В эксклюзивной колонке для 24 Канала рассмотрим глубже.

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Реакция крипторынка на "паузу"

Новость о торговой паузе мгновенно повлияла на крипторынок. Биткоин уверенно превысил 104 000 долларов, эфир поднялся до 2 500 долларов, а ведущие альткоины – XRP и ADA – торговались "в зеленом". Индекс GMCI30, который отслеживает самые активные альткоины, вырос более чем на 2%.

Такая реакция – логична: когда напряжение в мировой экономике спадает, появляется больше уверенности в рисковых активах. Кроме того, рост индексов S&P 500, Nasdaq и Dow Jones параллельно с крипторынком подтверждает общую положительную динамику, которую вызвала деэскалация торгового напряжения.

Риски "таможенной паузы"

Эскалация после 90 дней. Если переговоры зайдут в тупик, и США вернут пошлины на уровне 125 – 145%, это может вызвать массовый отток капитала с криптовалютного, фондового и товарного рынков.

ФРС и инфляция. Обесценивание денег в США в апреле составило 2,3% р/с – ниже прогнозов, но все еще выше цели Федрезерва (2%). Это заставляет Федрезерв сохранять осторожность. Если инфляция снова пойдет вверх, вероятно повышение ставок – а это дополнительное давление на все рисковые активы, включая криптовалюту.

Усиление регулирования. Закон GENIUS предусматривает жесткие AML/KYC-требования, контроль резервов стейблкоинов и замораживание транзакций. Это может затормозить DeFi даже при стабильной геополитике.

Возможности для инвесторов

Долгосрочный холд. Если 90-дневная пауза приведет к стабилизации макроэкономической ситуации – снижению торгового напряжения и смягчению политики ФРС – биткоин имеет потенциал вырасти до более 150 000 долларов уже в этом году.

Инфраструктурные инвестиции. Отмена экспортных ограничений на майнинговое оборудование из Китая (ASIC) может снизить стоимость хешрейта и сделать майнинг более привлекательным.

CBDC и стейблкоины. Пока Пекин активно продвигает Digital Yuan в глобальных расчетах, американские стейблкоины могут получить толчок от государственного регулирования и привлечь крупные институты. Стейблкоины – это новая волна экспансии доллара в мире путем криптовалюты.

Анализ и оценка положения

Поведение рынка последних месяцев демонстрирует четкую тенденцию: биткоин длительное время накапливался в диапазоне 92 – 108 тысяч долларов, корректировался до 78 тысяч долларов, но быстро возвращался к более 94 тысяч. Далее был спад до 74 тысяч и новый рывок вверх. Сейчас BTC растет уже пятую неделю подряд.

Если тенденция сохранится, ближайшие недели могут пройти в боковом диапазоне 98 – 108 тысяч долларов, что станет основой для следующей волны роста и новых исторических максимумов.

Рынок остается устойчивым и перспективным, но уязвимым к внешним факторам – торговых отношений, политики ФРС и регуляторных изменений. Инвесторам стоит сохранять бдительность и адаптировать стратегии к новым условиям, учитывая и риски, и возможности.

Чего ожидать дальше

Сейчас пауза в таможенной войне – это хорошая возможность для передышки и аджастмента позиций: криптоэнтузиасты получили дополнительный импульс, а инвесторы – время на анализ фундаментальных факторов. Но основная интрига остается: продолжат ли Вашингтон и Пекин диалог после 90 дней, или вернутся к старым методам "око за око"? От этого будет зависеть не только судьба криптовалют, но и общая картина мировой экономики, финансовых рынков и настроений инвесторов.

Учитывая волатильность и регуляторные вызовы, лучший подход – баланс между агрессивными и консервативными стратегиями и внимательный мониторинг всех ключевых событий.