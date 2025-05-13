Пауза в митній війні США та Китаю: що це означає для криптовалют
- США та Китай домовилися про 90-денну паузу у митній війні, що позитивно вплинуло на криптовалютний ринок.
- Ризики залишаються через потенційну ескалацію після 90 днів, можливе підвищення ставок ФРС та посилення регулювання.
- Інвесторам варто зберігати пильність, враховуючи як можливості стабілізації, так і ризики зовнішніх факторів.
Торгова війна між США та Китаєм, яка останні місяці розвивалась за принципом "око за око", несподівано зробила паузу. Сторони домовились про 90 днів знижених мит. Ринки відреагували позитивно: криптовалюти виросли, а інвестори заговорили про "новий бичачий тренд".
Проте виникають питання: чи це справді шлях до примирення, чи лише перепочинок перед новим витком конфлікту? І головне – як усе це вплине на крипторинок? В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розглянемо глибше.
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Реакція крипторинку на "паузу"
Новина про торгівельну паузу миттєво вплинула на крипторинок. Біткоїн упевнено перевищив 104 000 доларів, ефір піднявся до 2 500 доларів, а провідні альткоїни – XRP та ADA – торгувалися "в зеленому". Індекс GMCI30, який відслідковує найактивніші альткоїни, зріс більш ніж на 2%.
Така реакція – логічна: коли напруга у світовій економіці спадає, з'являється більше впевненості у ризикових активах. Крім того, зростання індексів S&P 500, Nasdaq та Dow Jones паралельно з крипторинком підтверджує загальну позитивну динаміку, яку викликала деескалація торгової напруги.
Ризики "митної паузи"
Ескалація після 90 днів. Якщо перемовини зайдуть у глухий кут, і США повернуть мита на рівні 125 – 145%, це може спричинити масовий відтік капіталу з криптовалютного, фондового й товарного ринків.
ФРС та інфляція. Знецінення грошей у США у квітні становило 2,3% р/р – нижче прогнозів, але все ще вище цілі Федрезерву (2%). Це змушує Федрезерв зберігати обережність. Якщо інфляція знову піде вгору, ймовірне підвищення ставок – а це додатковий тиск на всі ризикові активи, включно з криптовалютою.
Посилення регулювання. Закон GENIUS передбачає жорсткі AML/KYC-вимоги, контроль резервів стейблкоїнів і заморожування транзакцій. Це може загальмувати DeFi навіть за стабільної геополітики.
Можливості для інвесторів
Довгостроковий холд. Якщо 90-денна пауза призведе до стабілізації макроекономічної ситуації – зниження торгової напруги та пом'якшення політики ФРС – біткоїн має потенціал вирости до понад 150 000 доларів вже цього року.
Інфраструктурні інвестиції. Скасування експортних обмежень на майнінгове обладнання з Китаю (ASIC) може знизити вартість хешрейту та зробити майнінг більш привабливим.
CBDC і стейблкоїни. Поки Пекін активно просуває Digital Yuan у глобальних розрахунках, американські стейблкоїни можуть отримати поштовх від державного регулювання та залучити великі інституції. Стейблкоїни – це нова хвиля експансії долара у світі шляхом криптовалюти.
Аналіз та оцінка становища
Поведінка ринку останніх місяців демонструє чітку тенденцію: біткоїн тривалий час накопичувався в діапазоні 92 – 108 тисяч доларів, коригувався до 78 тисяч доларів, але швидко повертався до понад 94 тисяч. Далі був спад до 74 тисяч і новий ривок вгору. Наразі BTC зростає вже п'ятий тиждень поспіль.
Якщо тенденція збережеться, найближчі тижні можуть пройти у боковому діапазоні 98 – 108 тисяч доларів, що стане основою для наступної хвилі зростання й нових історичних максимумів.
Ринок залишається стійким і перспективним, але вразливим до зовнішніх факторів – торгових відносин, політики ФРС і регуляторних змін. Інвесторам варто зберігати пильність і адаптувати стратегії до нових умов, враховуючи і ризики, і можливості.
Чого очікувати далі
Наразі пауза в митній війні – це хороша можливість для перепочинку й аджастменту позицій: криптоентузіасти отримали додатковий імпульс, а інвестори – час на аналіз фундаментальних чинників. Але основна інтрига залишається: чи продовжать Вашингтон і Пекін діалог після 90 днів, чи повернуться до старих методів "око за око"? Від цього залежатиме не лише доля криптовалют, а й загальна картина світової економіки, фінансових ринків та настроїв інвесторів.
З огляду на волатильність і регуляторні виклики, найкращий підхід – баланс між агресивними і консервативними стратегіями та уважний моніторинг всіх ключових подій.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.