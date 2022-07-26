Будет караван, его будут сопровождать минные тральщики, – Братчук о вывозе зерна из Украины

Украина готова уже в ближайшее время возобновить экспорт зерна по Черному морю. Из-за того, что акватория моря заминирована, корабли с украинским зерном будут сопровождать минные тральщики.

Вывоз зерна пришелся на обучение НАТО в Черном море

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает 24 канал. Братчук заявил, что подробности экспорта зерна пока нельзя раскрывать.

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По его словам, сейчас проходит техническая часть выполнения этой задачи. Братчук подчеркнул компонент безопасности вывоза зерна из украинских портов.

Сообщается, что для вывоза зерна будет сформирован караван, сопровождаемый минными тральщиками.

Территориальные воды Украины – очевидно полный контроль ВСУ. Это условия Украины, и мы на этих условиях настаивали. Они будут соблюдены в любом случае,

– добавил он.

В то же время Братчук подверг сомнению подписание соглашений с россией, сказав, что оккупантам нельзя верить.

Он также прокомментировал, что вывоз зерна пришелся на обучение НАТО "Бриз" в болгарской акватории Черного моря. По мнению Братчука, присутствие кораблей НАТО в Черном море усилит фактор безопасности, однако напрямую не влияет на ситуацию.

Что известно о "зерновом соглашении"

Украина, Турция и ООН подписали "зерновое соглашение" для безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю. Соглашение с ООН и Турцией подписала россия. Был согласован экспорт зерна из трех украинских портов.

Но уже на следующий день вооруженные силы россии атаковали порт "Одесса". Российские оккупанты пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось.

В МИД Украины назвали обстрел со стороны оккупантов – "плевком путина в лицо генсека ООН и Эрдогана". В кремле цинично заявили, что удар по порту в Одессе якобы "не повлиял" на отгрузку зерна по сделке.

Из-за обстрела порта "Одесса" в США заявили, что доверять владимиру путину – нельзя. Поэтому Америка и Украина работают над альтернативными путями вывоза украинского зерна.

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