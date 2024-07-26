Обработали 9000 фото с камер наблюдения: как идентифицировали подозреваемого в убийстве Фарион

Глава МВД Игорь Клименко провел брифинг по поводу задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. На нем рассказали о том, как следствие идентифицировало 18-летнего предполагаемого убийцу.

По словам следователей, им пришлось проработать 9000 фотоснимков с камер наблюдения. Значительно помогло в расследовании фото самого преступника, незыблемо наблюдавшего за домом Фарион, пишет 24 Канал.

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Следствие проверило тысячи человек

Следователи рассказали, что в общей сложности им пришлось допросить 900 свидетелей. В то же время было собрано более 9000 фотоизображений и просмотрено 170 видео с камер наблюдения.

Также в рамках уголовного производства уже провели 22 судебных экспертизы.

"Мы в своей работе используем определенные технологии, есть у нас подразделения криминального анализа, и у нас было фотоизображение, которое вы видели все. Мы сделали воспроизведение с теми свидетелями, которые находились фактически в момент совершения этого дерзкого преступления, и четко понимали, что именно это лицо совершило это преступление, то есть, чтобы убрать возможный момент, что этот человек отвлекал внимание, а кто-то другой совершил это преступление, этот выстрел напрямую", – рассказали на брифинге.

Среди тысяч этих людей было установлено и отработано 80 человек с похожей внешностью. Совпадения искали по фотографии преступника, сделанной под подъездом Фарион, а именно – за нижней частью лица подозреваемого, которая не была закрыта очками.

Это не было какое-то одно конкретное лицо, которое мы взяли, вели и потом задержали, это был большой объем людей,

– добавили следователи.

Были совпадения от 40 до 60 процентов. Каждое из этих лиц проверяли параллельно по месту обучения, проживания и местонахождению на время подготовки и совершения преступления.

Фото задержанного подозреваемого сравнивали с его изображениями с камер наблюдения за неделю до совершения преступления и фотографией из его паспорта.