Почему конфликт между Ираном и Израилем – это война иллюзорных амбиций

Стремительная эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном является столкновением амбиций. Иран стремится стать ядерной державой, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет, чтобы его помнили как лидера, помешавшего ядерной программе Ирана, которую он рассматривает как экзистенциальную угрозу существованию Израиля. Обе мечты настолько же ошибочны, насколько и опасны.

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Недостижимые мечты Ирана и Израиля

Ядерные амбиции Ирана всегда были обусловлены целью выживания режима, а не уничтожения Израиля, который гораздо вероятнее будет уничтожен в конце длительной войны на истощение, чем во время развертывания "грибовидного облака".

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Однако Израиль не может позволить себе относиться к угрозам Ирана относительно ядерного армагеддона как к пустяку, особенно после террористической атаки ХАМАС 7 октября, которая спровоцировала длительное и жестокое наступление Израиля на иранских марионеток в Секторе Газа. Это не ошибка бояться ядерного Ирана.

Нетаньяху является ключевой причиной того, что ядерная программа Ирана зашла так далеко. Именно несмотря на его возражения так называемая группа P5 + 1 (Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и США) вместе с Европейским Союзом согласовала с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года, который заморозил ядерную программу Исламской Республики. Именно под давлением Нетаньяху Дональд Трамп вывел США из СВПД три года спустя, что побудило Иран возобновить борьбу за ядерную бомбу.

Дерзкие нападения Израиля на Иран, безусловно, повлекут дальнейшую напряженность между Трампом и Нетаньяху. С момента своего возвращения в Белый дом Трамп стремился к новому ядерному соглашению с Исламской Республикой. Но это никогда не будет легким процессом – и не только потому, что у Ирана мало оснований доверять США.

Хотя Трамп не колеблется называть посредственные соглашения "историческими прорывами", он, безусловно, чувствует давление, чтобы заключить соглашение, которое будет лучше СВПД, который тогдашний президент США Барак Обама согласовал 10 лет назад.

Учитывая это, Трамп, вероятно, считает удары Израиля полезными в ограниченных дозах – чтобы увеличить свое влияние в ядерных переговорах. Но Нетаньяху борется за свое политическое выживание – и в этой битве ни один мост не является слишком далеким.

Хотя Израиль сначала сосредоточил свои атаки на ядерных объектах и базах баллистических ракет, конфликт обострился и охватил цели, которые могут втянуть США в войну. В соответствии со своими грандиозными амбициями Черчилля – и отражая перспективу, которую он принес в свою войну против ХАМАС в Газе и "Хезболлы" в Ливане – Нетаньяху стремится к "полной победе" над Ираном. Это сделало бы ядерную сделку ненужной.

Есть лишь одна проблема: Израиль не способен искоренить ядерную программу Ирана. Израиль нанес удары по ядерным объектам в Натанзе и Исфагане, но повреждения были незначительными, потому что Израиль осознал необходимость избежать распространения радиации по всему региону. И у Израиля нет бомб, которые могут пробить иранский завод по обогащению топлива Фордо, построенный внутри горы.

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Конечно, физическая инфраструктура – это лишь часть уравнения. Именно поэтому Израиль также выбрал мишенью для атак ученых и высшее руководство Корпуса стражей исламской революции. Но ядерная программа Ирана – это масштабный и глубоко укоренившийся государственный проект. Убийство нескольких – или даже нескольких десятков – людей не парализует ее, не говоря уже о ее ликвидации.

Амбиции, затмевают здравомыслие

В любом случае, Израилю все еще нужны США. Трамп не заинтересован в том, чтобы позволить Израилю повысить цены на нефть или создать раскол между ним и союзниками Америки в Персидском заливе, которые только что согласились направить триллионы долларов инвестиций в США.

Израиль также не может надеяться на молчаливое соучастие, которое арабские государства продемонстрировали в своей войне против ХАМАС и "Хезболлы". Хотя эти страны не любят Иран, они заинтересованы в региональной стабильности, особенно учитывая диверсификацию своей экономики.

Загнанный в угол Иран может даже напрямую атаковать страны Персидского залива, нанеся удар по их нефтяным объектам или нарушив транспортные пути в Персидском заливе. Эти страны хотят ядерной сделки, а не регионального пожара.

Иран, вероятно, хочет примерно того же. Хотя он и отказался от запланированных ядерных переговоров в Омане, его военный ответ ограничивается израильскими целями. Примечательно, что несмотря на то, что в последние годы он вложил миллиарды долларов в своих региональных посредников, он воздерживается от их активации против американских или арабских целей.

Но если Иран окажется прижатым к стене, он может заставить неохотную "Хезболлу" и ее иракские ополчения вступить в борьбу. Если не сейчас, то когда? Именно для таких случаев эти альянсы были созданы. Иран также может провоцировать нападения на Израиль в других местах, таких как Западный берег. Более того, он, вероятно, выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, открыв себе путь к ядерному прорыву – процессу, который займет считанные месяцы.

Иран сейчас рискует попасть в ту самую стратегическую ловушку, которая истощила энергию суннитского панарабизма, против которого он восстал в 1979 году. Вкладывая свою энергию и ресурсы в войну на уничтожение против Израиля, он поставит под угрозу свою главную цель – выживание режима.

Но Иран не единственный, кто позволяет иллюзорным амбициям затмить свое здравомыслие. Если Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана, он точно не сможет достичь полной победы над иранским режимом. И это касается не только Ирана: ни одну из проблем безопасности Израиля нельзя преодолеть путем полной победы. Сколько бы бомб не сбросил Нетаньяху, дипломатия будет оставаться единственным ответом.

Тем временем военная гордыня Израиля становится неприемлемой для его умеренных арабских союзников. Они хотели видеть Израиль равноправным партнером в региональном мире, а не новым гегемоном.