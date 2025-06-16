Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Разница между Ираном и Россией

1. Во-первых, потому что не к кому обращаться. Значительная часть иранцев ненавидит режим, а старшие еще помнят дореволюционные времена. Между тем россияне преимущественно относятся к своему режиму как к неизменной части ландшафта: так всегда было, есть и будет. Им не с чем сравнивать, хотя режим аятолл на 20 лет старше путинского.

Я не знаю, есть ли в Иране организованные движения, но время от времени происходят беспорядки. В России таких беспорядков никогда не было, сама мысль о них для россиян является странной. Неприкрытое моральное сопротивление в России насчитывает десятки тысяч людей (ничто в масштабах страны), в Иране – миллионы, при том, что пострадать можно не меньше.

2. Во-вторых, идея смены режима в Иране будет поддержана США, Европой и соседними странами. В то же время идея смены режима в России вызывает сопротивление в США и Европе, и соседние страны к этому не готовы.

Причины такого положения дел много раз подробно описаны, но от этого не стали выглядеть логичными. Ядерное оружие есть и там, и там. Ценные природные ресурсы есть и там, и там. Опасный диктатор, угрожающий миру, есть и там, и там. Китайские уши торчат из-за горизонта в обоих случаях. Население большое в обеих странах (я уверен, разница не в полтора раза, а значительно меньше). Почему можно желать смены режима в Иране, но о том же в России запрещено даже думать?

3. В-третьих, Израиль просто не боится открыто поддержать антирежимные силы, настроения и перспективы в Иране. А Украина боится открыто поддержать антирежимные силы – не тех, кто хочет царствовать вместо Путина, а тех, кто хочет развалить империю, а именно национально-освободительные и регионалистские движения.

Целый год болтается на одном месте в Верховной Раде законопроект об основах государственной политики в этой сфере. Отсутствие четкой позиции Украины не позволяет и другим сформировать свою собственную позицию.

Пока мы не разглядим в тумане будущего победу, мы даже не начнем к ней приближаться.