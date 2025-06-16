Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC, ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN и местные СМИ. Также в сети публикуют кадры последствий иранского ракетного удара.

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Что известно о ночной атаке на Израиль

Израильская служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что пока ей известно о нескольких легко раненых. В то же время газета Jerusalem Post пишет о 35 раненых, в том числе тяжело раненого 10-летнего мальчика.

The Times of Israel пишет, что из-за атаки в целом госпитализировали 74 человек, еще 3 человека погибли. Кроме того, согласно обнародованной информации, в результате удара две многоэтажки были повреждены.

Среди трех человек, погибших в результате ударов иранских баллистических ракет в центральной части Израиля в течение ночи, две женщины и мужчина, всем за 70 лет,

– говорится в материале издания.

Последствия удара по Израилю: смотрите видео

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщает о нескольких пожарах в центральных районах страны. По сообщениям израильской прессы, в течение ночи 16 июня взрывы раздавались в разных районах в центре страны.

В частности, в районе Буш-Дан в Тель-Авиве из-за попадания в жилой дом эвакуировали 20 раненых людей. В городе Петах-Тиква иранская ракета попала в жилой дом. Сирены тревоги также звучали в Иерусалиме.

В стране вспыхнули пожары: смотрите видео

В свою очередь иранская государственная пресса заявила, что удар был нанесен по Хайфе, и израильская сторона подтверждает, что в Хайфе прогремели взрывы. Впрочем, достоверной информации о последствиях из-за атаки там пока нет.

Кадры атаки на Израиль: смотрите видео

Также иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле. Израильская электрическая корпорация сообщает, что бригады работают, чтобы нейтрализовать угрозы, в частности риск поражения электрическим током.

Напомним, минувшей ночью в воскресенье, 15 июня, Израиль и Иран обменялись ударами по нефтяным объектам. В частности, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе и нефтехранилище в районе Шахрана в Тегеране.