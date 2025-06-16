Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC, ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN та місцеві ЗМІ. Також у мережі оприлюднюють кадри наслідків іранського ракетного удару.

Дивіться також Ще одна велика війна на Близькому Сході: як Іран відповість Ізраїлю та чи долучаться США

Що відомо про нічну атаку на Ізраїль

Ізраїльська служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що поки їй відомо про кілька легко поранених. Водночас газета Jerusalem Post пише про 35 поранених, у тому числі тяжко пораненого 10-річного хлопчика.

The Times of Israel пише, що через атаку загалом госпіталізували 74 особи, ще 3 людини загинули. Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок удару дві багатоповерхівки були пошкоджені.

Серед трьох людей, які загинули внаслідок ударів іранських балістичних ракет у центральній частині Ізраїлю протягом ночі, дві жінки та чоловік, усім за 70 років,

– ідеться у матеріалі видання.

Наслідки удару по Ізраїлю: дивіться відео

Пожежно-рятувальна служба Ізраїлю повідомляє про кілька пожеж в центральних районах країни. За повідомленнями ізраїльської преси, протягом ночі 16 червня вибухи лунали в різних районах у центрі країни.

Зокрема, у районі Буш-Дан у Тель-Авіві через влучання у житловий будинок евакуювали 20 поранених людей. У місті Петах-Тіква іранська ракета влучила у житловий будинок. Сирени тривоги також лунали в Єрусалимі.

В країні спалахнули пожежі: дивіться відео

Своєю чергою іранська державна преса заявила, що удару було завдано по Хайфі, і ізраїльська сторона підтверджує, що в Хайфі пролунали вибухи. Утім, достовірної інформації про наслідки через атаку там наразі немає.

Кадри атаки на Ізраїль: дивіться відео

Також іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральному Ізраїлі. Ізраїльська електрична корпорація повідомляє, що бригади працюють, щоб нейтралізувати загрози, зокрема ризик ураження електричним струмом.

Нагадаємо, минулої ночі у неділю, 15 червня, Ізраїль та Іран обмінялися ударами по нафтових об'єктах. Зокрема, атакували нафтопереробний завод у Хайфі та нафтосховище в районі Шахрана в Тегерані.