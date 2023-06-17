От профессионалов к "зекам": как изменились потери русской армии за время полномасштабной войны

Российское военное руководство неоднократно заявляло, что у них "все идет по плану". Вот только, вряд ли, в этот план входило более 200 тысяч погибших и раненых солдат русской армии.

Издание BBC провело исследование о количестве потерь с российской стороны. По информации из открытых источников, удалось подтвердить имена более 25 тысяч погибших, но этот список явно не полон.

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От профессионалов до "зеков"

Утраты элитных подразделений русской армии в первые месяцы вторжения исчислялись тыщами. В то же время, в последние месяцы типичный российский боец, убитый в Украине, – это 34-летний заключенный, который отправился на фронт прямо из колонии.

Издание рассказывает две истории убитых в Украине русских солдат. Первый из них – сержант Никита Лобурец, командир отделения российского спецназа, погибшего на востоке Украины 20 мая 2022 года. Ему был 21 год.

Никита Лобурец / Фото BBC

По словам отца Константина, парень хотел стать десантником еще во время учебы в брянской школе. Никита активно изучал боевые искусства и совершил несколько прыжков с парашютом еще до окончания школы.

В результате оккупант устроился на службу в бригаду спецназа ГРУ и параллельно поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище – один из элитных российских военных университетов.

Через три месяца после начала войны Лобурец со своим подразделением спецназовцев попал в засаду в деревне к северу от Харькова. Там он погиб. Его похоронили на "Аллее героев" кладбища в Брянске и посмертно наградили орденом Мужества.

Второй типичный погибший в Украине – 34-летний Александр Зубков. Он родился в Северодвинске – городе на берегу Белого моря, где расположена большая база русского военно-морского флота.

Александр Зубков / Фото BBC

Согласно судебным документам, в 2014 году Зубков был безработным отцом несовершеннолетнего ребенка. Тогда же его осудили за убийство на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

В 2020 году Зубков вышел на свободу, а в следующем году снова предстал перед судом – на этот раз по обвинению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере: Александра с сообщником задержали с 600 граммами запрещенного вещества.

Суд приговорил Зубкова к новому сроку – 9 лет лишения свободы, учитывая, что он один воспитывал ребенка, а также помогал сестре с инвалидностью.

Когда ЧВК "Вагнер" начал вербовать заключенных в российских тюрьмах, Зубков подписал контракт и уехал в Украину в ноябре прошлого года. Ему предложили зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, а также пообещали помилование и полное снятие судимости после полугода на фронте.

Но он погиб через 5 месяцев во время боев за Бахмут. Зубкова похоронили в Северодвинске 28 апреля этого года.

Собственно эти истории показывают, как изменился образ среднестатистического российского бойца за неполные 16 месяцев войны в Украине.

Как изменилось лицо типичного погибшего на войне в Украине / Фото BBC

Россия бережет профессиональных военных

Эксперт Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что "зеков" Россия отправляет на войну как смертников.

Отряды из заключенных и подразделения мобилизованных сейчас постоянно используются для проведения небольших атак с целью истощения украинских военных.

Их посылают на передовую, по сути, в расчете на то, что их убьют. И российские военные тратят эти подразделения со значительной скоростью,

– считает Уотлинг.

По его словам, Россия намеренно бережет оставшихся профессиональных военных, используя их для удержания позиций и снайперских операций, а в наступлении они участвуют только при наличии благоприятных условий.

С начала войны издание подтвердило гибель более 2100 русских офицеров. Отчасти это объясняется тем, что Россия полагается на младших офицеров гораздо больше, чем армии стран НАТО.

В русской армии именно лейтенанты и капитаны руководят подразделениями в окопах первой линии, что увеличивает их шансы быть убитыми. Погибают и старшие офицеры: не менее 242 из установленных погибших имели звание подполковника или выше. Но в любом случае Уотлинг считает, что нехватка живой силы России пока не грозит.

"Когда министр обороны Сергей Шойгу говорит: "У меня 25 миллионов резервистов", он не шутит. Он вполне серьезный", – говорит эксперт.