От профессионалов к "зекам": как изменились потери русской армии за время полномасштабной войны
Источник:BBC
Российское военное руководство неоднократно заявляло, что у них "все идет по плану". Вот только, вряд ли, в этот план входило более 200 тысяч погибших и раненых солдат русской армии.
Издание BBC провело исследование о количестве потерь с российской стороны. По информации из открытых источников, удалось подтвердить имена более 25 тысяч погибших, но этот список явно не полон.
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От профессионалов до "зеков"
Утраты элитных подразделений русской армии в первые месяцы вторжения исчислялись тыщами. В то же время, в последние месяцы типичный российский боец, убитый в Украине, – это 34-летний заключенный, который отправился на фронт прямо из колонии.
Издание рассказывает две истории убитых в Украине русских солдат. Первый из них – сержант Никита Лобурец, командир отделения российского спецназа, погибшего на востоке Украины 20 мая 2022 года. Ему был 21 год.
По словам отца Константина, парень хотел стать десантником еще во время учебы в брянской школе. Никита активно изучал боевые искусства и совершил несколько прыжков с парашютом еще до окончания школы.
В результате оккупант устроился на службу в бригаду спецназа ГРУ и параллельно поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище – один из элитных российских военных университетов.
Через три месяца после начала войны Лобурец со своим подразделением спецназовцев попал в засаду в деревне к северу от Харькова. Там он погиб. Его похоронили на "Аллее героев" кладбища в Брянске и посмертно наградили орденом Мужества.
Второй типичный погибший в Украине – 34-летний Александр Зубков. Он родился в Северодвинске – городе на берегу Белого моря, где расположена большая база русского военно-морского флота.
Согласно судебным документам, в 2014 году Зубков был безработным отцом несовершеннолетнего ребенка. Тогда же его осудили за убийство на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.
В 2020 году Зубков вышел на свободу, а в следующем году снова предстал перед судом – на этот раз по обвинению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере: Александра с сообщником задержали с 600 граммами запрещенного вещества.
Суд приговорил Зубкова к новому сроку – 9 лет лишения свободы, учитывая, что он один воспитывал ребенка, а также помогал сестре с инвалидностью.
Когда ЧВК "Вагнер" начал вербовать заключенных в российских тюрьмах, Зубков подписал контракт и уехал в Украину в ноябре прошлого года. Ему предложили зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, а также пообещали помилование и полное снятие судимости после полугода на фронте.
Но он погиб через 5 месяцев во время боев за Бахмут. Зубкова похоронили в Северодвинске 28 апреля этого года.
Собственно эти истории показывают, как изменился образ среднестатистического российского бойца за неполные 16 месяцев войны в Украине.
Россия бережет профессиональных военных
Эксперт Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что "зеков" Россия отправляет на войну как смертников.
Отряды из заключенных и подразделения мобилизованных сейчас постоянно используются для проведения небольших атак с целью истощения украинских военных.
Их посылают на передовую, по сути, в расчете на то, что их убьют. И российские военные тратят эти подразделения со значительной скоростью,
– считает Уотлинг.
По его словам, Россия намеренно бережет оставшихся профессиональных военных, используя их для удержания позиций и снайперских операций, а в наступлении они участвуют только при наличии благоприятных условий.
С начала войны издание подтвердило гибель более 2100 русских офицеров. Отчасти это объясняется тем, что Россия полагается на младших офицеров гораздо больше, чем армии стран НАТО.
В русской армии именно лейтенанты и капитаны руководят подразделениями в окопах первой линии, что увеличивает их шансы быть убитыми. Погибают и старшие офицеры: не менее 242 из установленных погибших имели звание подполковника или выше. Но в любом случае Уотлинг считает, что нехватка живой силы России пока не грозит.
"Когда министр обороны Сергей Шойгу говорит: "У меня 25 миллионов резервистов", он не шутит. Он вполне серьезный", – говорит эксперт.