Від професіоналів до "зеків": як змінилися втрати російської армії за час повномасштабної війни

Російське військове керівництво неодноразово заявляло, що у них "все йде за планом". От тільки, навряд чи, в цей план входили понад 200 тисяч загиблих і поранених солдатів російської армії.

Видання BBC провело дослідження про кількість втрат з російської сторони. Наразі за інформацією з відкритих джерел, вдалось підтвердити імена понад 25 тисяч загиблих, та цей список явно не повний.

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Від професіоналів до "зеків"

Втрати елітних підрозділів російської армії у перші місяці вторгнення обчислювалися тисячами. Водночас останніми місяцями типовий російський боєць, убитий в Україні, – це 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт прямо з колонії.

Видання розповідає дві історії вбитих в Україні російських солдатів. Перший з них – сержант Микита Лобурець, командир відділення російського спецназу, який загинув на сході України 20 травня 2022 року. Йому був 21 рік.

Микита Лобурець / Фото BBC

За словами його батька Костянтина, хлопець хотів стати десантником ще під час навчання у брянській школі. Микита активно вивчав бойові мистецтва і зробив кілька стрибків із парашутом ще до закінчення школи.

У результаті окупант влаштувався на службу в бригаду спецназу ГРУ і паралельно вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного училища – одного з елітних російських військових університетів.

Через три місяці після початку війни Лобурець зі своїм підрозділом спецназівців потрапив у засідку у селі на північ від Харкова. Там він і загинув. Його поховали на "Алеї героїв" цвинтаря у Брянську та посмертно нагородили орденом Мужності.

Другий типовий загиблий в Україні – 34-річний Олександр Зубков. Він народився у Сєвєродвінську – місті на березі Білого моря, де розташована велика база російського військово-морського флоту.

Олександр Зубков / Фото BBC

Згідно з судовими документами, у 2014 році Зубков був безробітним батьком неповнолітньої дитини. Тоді ж його засудили за вбивство до 8 років та 6 місяців позбавлення волі.

У 2020 році Зубков вийшов на волю, а в наступному році знову став перед судом – цього разу за звинуваченням у спробі збуту наркотиків в особливо великому розмірі: Олександра із спільником затримали із 600 грамами забороненої речовини.

Суд засудив Зубкова до нового строку – 9 років позбавлення волі, врахувавши, що він один виховував дитину, а також допомагав сестрі з інвалідністю.

Коли ПВК "Вагнер" почала вербувати ув'язнених у російських в'язницях, Зубков підписав контракт та поїхав до України у листопаді минулого року. Йому запропонували зарплату у 100 тисяч рублів на місяць, а також пообіцяли помилування та повне зняття судимості після пів року на фронті.

Але він загинув через 5 місяців під час боїв за Бахмут. Зубкова поховали у Сєвєродвінську 28 квітня цього року.

Власне, ці історії показують, як змінився образ середньостатистичного російського бійця за неповні 16 місяців війни в Україні.

Як змінилося лице типового загиблого на війні в Україні / Фото BBC

Росія береже професійних військових

Експерт Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень (RUSI) Джек Уотлінг вважає, що "зеків" Росія відправляє на війну як смертників.

Загони із ув'язнених та підрозділи мобілізованих зараз постійно використовують для проведення невеликих атак з метою виснаження українських військових.

Їх посилають на передову, по суті, з розрахунку на те, що їх уб'ють. І російські військові витрачають ці підрозділи зі значною швидкістю,

– вважає Уотлінг.

За його словами, Росія навмисно береже професійних військових, що залишилися, використовуючи їх для утримання позицій і снайперських операцій, а в наступі вони беруть участь тільки за наявності сприятливих умов.

З початку війни видання підтвердило загибель понад 2100 російських офіцерів. Частково це пояснюється тим, що Росія покладається на молодших офіцерів набагато більше, ніж армії країн НАТО.

У російській армії саме лейтенанти та капітани керують підрозділами в окопах першої лінії, і це збільшує їхні шанси бути вбитими. Гинуть і старші офіцери: щонайменше 242 із встановлених загиблих мали звання підполковника або вище. Але в будь-якому разі Уотлінг вважає, що брак живої сили Росії поки не загрожує.

"Коли міністр оборони Сергій Шойгу каже: "У мене 25 мільйонів резервістів", він не жартує. Він цілком серйозний", – каже експерт.