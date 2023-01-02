Как менялись настроения украинцев во время войны: в КМИС назвали основные сдвиги

Вооруженные Силы Украины героически борются за наши земли из рук захватчиков. И, несмотря на любые запугивания России, украинцы уверены в победе. Как менялись настроения украинцев во время полномасштабной войны – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий. Он отметил, что наше общество изменилось после многих событий.

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По его словам, наиболее тектонической сменой стало отношение к России.

Россия все последние годы в системе координат Украины играла огромную роль. Для многих это были экономические вопросы (заработки – 24 канал), или семья и друзья. В частности, к концу прошлого года более 40% опрошенных украинцев утверждали, что имеют близких родственников в России,

– объяснил Грушецкий.

Он убеждает, что Россия раньше была мощным фактором, однако сейчас она "выбита" полностью – в украинцев остается движение на Запад в сторону Европы.

"И это повлекло за собой преодоление региональных разногласий. Еще до вторжения Юг и Восток Украины были против НАТО и большая часть была против ЕС, а теперь в большинстве регионов украинцы "за" ЕС и НАТО", – отметил эксперт.

Заместитель директора КМИС подчеркнул, что основные сдвиги за время войны – это:

отношение к стране-агрессору, восприятия России и простых россиян (большинство украинцев теперь негативно относится и к самим россиянам),

понимание нашего внешнеполитического вектора, что Украина является частью Европы и должна вступить в НАТО и ЕС.

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"Интересно, что молодежь была больше проевропейски настроена, в то же время пожилые люди были вынуждены отбросить ностальгию по Советскому Союзу и вернуться на ЕС для развития Украины", – добавил Грушецкий.

По его данным, среди молодежи произошли другие изменения – еще три года назад половина украинской молодежи до 30 лет утверждала, что они хотели уехать жить в одну из стран ЕС или США, но сейчас таких стало в три раза меньше.

"Абсолютное большинство нашей молодежи "привязывает" свое будущее с Украиной, и важно сохранить такой рост патриотизма", – подытожил он.

К слову, украинцы стали во время войны более устойчивыми за время войны, и у них нет психологического истощения И хотя граждане испытывают неудобства, однако 86% считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении.