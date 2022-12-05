Об этом 24 каналу рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он рассказал, что социологи регулярно производят динамические замеры разных индексов, в частности психологической устойчивости и жизнестойкости украинцев.

По теме Грозит ли украинцам психологический "взрыв" после войны: оценка психотерапевта

Опрос показывает, отметил Антипович, что у украинцев есть напряжение, но ничто не побуждает граждан требовать мирных переговоров с агрессором или выражать недовольство властью или же ситуацией в стране.

93% украинцев верят в победу

По мнению социолога, люди понимают, что у них нет света, воды или же экономические возможности сужаются, потому что Украина дает отпор России.

Также он подчеркнул, что невозможно добиться эффекта, что украинцы из-за обстрелов начнут давить на власть и потребуют переговоров "с этой злой собакой-соседом".

Украинцы ярые, готовые идти к победе. 93% украинцев верят в победу. И эта вера как стала в марте, так она до сих пор и остается,

– сказал Антипович.

Он также отметил, что во время войны не нужно жить только фронтом и забывать о своей жизни.

Надо уметь "заземляться"

По данным опросов, во время войны украинцы читают книги, смотрят сейчас чемпионат мира по футболу, общаются с друзьями дома или в кафе, получают дополнительное образование или проходят разные курсы, заботятся о близких.

Все эти занятия, подчеркнул Антипович, заземляют людей и позволяют жить своей жизнью, а не только информацией с фронта.

Очень хорошо, что у нас есть разные хобби и своя собственная жизнь. Иначе мы бы все бросались друг на друга. Разговоры касались бы только количества смертей, преступлений россиян на территории Украины и их зверств,

– сказал директор социологической группы Алексей Антипович.

Он уверен, что отсутствие собственных интересов вызвало бы агрессию и в Украине наблюдались бы постоянные разборки между водителями на дороге или между женщинами в очередях магазинов.

Важно Йога действительно помогает побороть тревожность: результаты исследования

По мнению Антиповича, нужно выпускать негативную информацию о войне, поэтому очень хорошо, что украинцы заняты не только войной.

Россияне меньше поддерживают "спецоперацию"

Что касается показателей поддержки россиянами войны, то Алексей Антипович отметил, что они падают.

Он считает, что на социологию в России следует смотреть в динамике. И она показывает, что поддержка "спецоперации", мобилизации, поддержки действий власти и, в частности, Путина – падает.

К тому же следует учитывать, подчеркнул социолог, что россияне из-за того, что запуганы, отвечают то, что нужно, а не то, что они думают.

Оценивать опрос придется чуть позже, поскольку в России наконец с осени война начала касаться каждого – как каждого украинца она начала касаться с 24 февраля,

– подытожил социолог.

Алексей Антипович об эмоциональном состоянии украинцев во время войны: смотрите видео

Стресс и тревога во время войны: советы психологов