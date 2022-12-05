Про це 24 каналу розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він розповів, що соціологи регулярно роблять динамічні заміри різних індексів, зокрема психологічної стійкості та життєстійкості українців.

Важливо Чи загрожує українцям психологічний "вибух" після війни: оцінка психотерапевта

Опитування показує, відзначив Антипович, що українці мають напруження, але ніщо не спонукає громадян вимагати мирних переговорів з агресором чи висловлювати невдоволення владою або ж ситуацією в країні.

93% українців вірять у перемогу

На думку соціолога, люди розуміють, що в них немає світла, води, чи ж економічні можливості звужуються, бо Україна дає відсіч Росії.

Також він наголосив, що неможливо добитися ефекту, що українці через обстріли почнуть тиснути на владу і вимагатимуть перемовин "з цією злою собакою-сусідом".

Українці затяті, готові йти до перемоги. 93% українців вірять у перемогу. І ця віра як стала у березні, так вона до цього часу і залишається,

– сказав Антипович.

Він також зауважив, що під час війни не потрібно жити лише фронтом і забувати про своє власне життя.

Треба вміти "заземлятися"

За даними опитувань, під час війни українці читають книжки, дивляться нині чемпіонат світу з футболу, спілкуються із друзями вдома чи в кав’ярнях, отримують додаткову освіту чи проходять різні курси, піклуються про близьких.

Усі ці заняття, наголосив Антипович, заземляють людей і дозволяють жити своїм життям, а не лише інформацією із фронту.

Дуже добре, що в нас є різні хобі та своє власне життя. Інакше ми б усі кидалися один на одного. Розмови стосувалися б тільки кількості смертей, злочинів росіян на території Україні та їхніх звірств,

– сказав директор соціологічної групи Олексій Антипович.

Він впевнений, що відсутність власних інтересів викликало б агресію і в Україні спостерігалися б постійні розбірки чи між водіями на дорозі, чи між жінками у чергах магазинів.

До теми Йога справді допомагає побороти тривожність: результати дослідження

На думку Антиповича потрібно випускати негативну інформацію щодо війни, тому дуже добре, що українці заняті не тільки війною.

Росіяни менше підтримують "спецоперацію"

Щодо показників підтримки росіянами війни, то Олексій Антипович відзначив, що вони падають.

Він вважає, що на соціологію в Росії треба дивитися в динамці. І вона показує, що підтримка "спецоперації", мобілізації, підтримки дій влади і зокрема Путіна – падає.

До того ж варто враховувати, підкреслив соціолог, що росіяни через заляканість відповідають те, що потрібно, а не те, що вони думають.

Оцінювати опитування доведеться трохи пізніше, оскільки у Росії нарешті з осені війна почала стосуватися кожного – як кожного українця вона почала стосуватися із 24 лютого,

– підсумував соціолог.

Олексій Антипович про емоційний стан українців під час війни: дивіться відео

Стрес і тривога під час війни: поради психологів