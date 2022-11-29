Такое мнение 24 каналу озвучил психотерапевт Павел Рубан. Ранее сообщалось об адаптации людей к войне и их реакциях.

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Психологическое давление на украинцев

Рубан рассказал, что россияне всегда ведут войну с элементами психологического давления. Ядерный шантаж и т.д. направлены на то, чтобы создать у украинцев чувство постоянного страха. Его можно преодолеть, ответив себе на вопрос "Знаю ли я что делать в том или ином случае?".

Этого забрасывания в наше информационное пространство будет еще много. Они направлены на снижение нашего нравственного и боевого духа. Москва хочет, чтобы в нашей голове постоянно была картина апокалипсиса, чтобы мы постоянно об этом говорили, думали, чтобы оно нам снилось. Так работает пропаганда,

– отметил Рубан.

Украинское общество разное

Он продолжил, что украинское общество разное и это хорошо, каждый из нас может по-разному реагировать на те или иные события. Совет для всех – нужно продолжать учиться, развиваться, любить, жить. Именно за это воюют наши защитники и защитницы, чтобы мы могли жить здесь нормальной жизнью.

"Каждый имеет право на счастье, это нормально. Я хочу быть счастлив даже в рамках войны. Я хочу смотреть фильмы, читать книги, я не могу быть постоянно в процессе стресса", - заметил психотерапевт.

Чувство стыда – это нормально

По его словам, чувство стыда во время войны – это нормально. Не каждый из нас воюет в окопе, но каждый воюет на своем месте. Испытывать стыд при походе в театр и т.п., когда есть понимание, что ребята в окопах нормально.

Мы все хотим быть причастными к войне, поэтому и чувствуем стыд,

– подчеркнул Рубан.

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Психопортрет агрессивных представителей "ДНР" и "ЛНР"

Сообщается, что наиболее агрессивными на фронте среди кафиров являются представители так называемых "лнр" и "днр". Как отметил Рубан, 8 лет они жили в условиях тотальной российской пропаганды. Кроме того, они считают, что их все обидели и бросили, в частности, обещанного от России Эдема нет.

"Для маргинализованной личности сейчас – звездное время. Такая личность может почувствовать свою значимость, важность. Мол, я не гопник-алкоголик, а борец с фашизмом", – подчеркнул психотерапевт.

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