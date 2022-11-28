Об этом 24 каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. По его словам, российские мобилизованные помогли закрыть "дыры" на фронте. Без них, по всей вероятности, ВСУ уже взяли бы Сватово, Старобельск. В оккупантов могло бы посыпаться Луганское направление.

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Какие сейчас направления перспективны для контрнаступления ВСУ

Как отмечает Гендельман, здесь важен вопрос соотношения сил, которые Украина и Россия могут выставить на конкретном направлении. Кроме того, не стоит забывать о потенциальных резервах. Всей информацией владеет Генштаб и только там знают, что лучше сделать.

Если просто прогнозировать, то перспективным было бы наступление ВСУ в сторону Мелитополя на Запорожском направлении. Так, украинские военные смогли бы "разрезать" сухопутный коридор в Крым, что резко ухудшило ситуацию для группировки оккупантов на полуострове и левобережье Херсонщины.

Впрочем, российский генштаб тоже понимает эту угрозу. И усиливает подразделения в Запорожском направлении.

Еще одно перспективное направление – Сватовское в Луганской области. По мнению Гендельмана, ВСУ могут нанести отвлекающий удар по этой части фронта, а параллельно пойти вперед на Запорожском направлении. Или наоборот.

Все зависит от того, сколько у ВСУ сейчас готовых сил и каков график подготовки резервов. Сколько резервов будет готово по графику через 1-2-3 месяца. Это критически важная информация для определения того, куда бросить основные силы,

– отметил Гендельман.

Такая ситуация случилась во время октябрьского контрнаступления ВСУ. Первый удар нанесли на Херсонщине, а основная атака пошла на Харьковщине.

Гендельман предположил, на каких направлениях ВСУ могут пойти в контрнаступление: смотрите видео

Как дальше может развиваться контрнаступление ВСУ