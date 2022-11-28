Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, что россияне вынуждены наступать, потому что им угрожают смертной казнью.

Важно Многочисленные ошибки Путина свидетельствуют, что он "завершается", – Давидюк

Потери России колоссальные

Жданов отметил, что по закону России численность ее сухопутных войск составляет 400 тысяч человек. Реально их 280 тысяч, 170 тысяч из которых ворвались в Украину. Различные мобилизации (открытые, скрытые, частичные), происходящие в России, свидетельствуют о том, что потери колоссальны, и их нужно восполнять.

Пополнения начинаются, когда потери составляют до 30%. Тогда они начали проводить скрытую частичную мобилизацию, а когда потери достигли 50% – россияне объявили открытую частичную мобилизацию. В настоящее время стоит вопрос, что вскоре Путин может объявить всеобщую мобилизацию,

– заметил военный эксперт.

Россияне "высосали" все

Он продолжил: это означает, что Россия "высосала" фактически все из своей армии. Тот факт, что россияне заставляли даже матросов балтийского, северного и тихоокеанского флотов подписывать контракты с пехотой, говорит об этом. С помощью мобилизации они хотят найти хоть каких-нибудь специалистов, чтобы те могли управлять техникой.

"Коллапс мобилизационной системы России состоит в том, что у них дефицит механиков-водителей, операторов-наводчиков, а также командиров взводов и рот. Это основа управления в бою, если нет ротных и взводных долго не навоевать. Сержанты не будут солдатами командовать, потому что они не знают, как вести боевые действия", – подчеркнул Жданов.

Жданов о том, что профессиональный состав вооруженных сил России заканчивается: смотрите видео

Армия деградирует

По его словам, Путин из-за этого и хочет прекращения огня. Ему нужно обучить армию, потому что он понимает, что она резко деградирует. Чем больше ВСУ будут уничтожать российских военных, тем больше российская армия будет превращаться в организацию вооруженных мужчин.

Да, механиков они вынимают мужчин по 30 – 40 лет, сажают их за рычаги, где-то немного учат, а артиллерия ведет огонь. Все еще проще в пехоте, которую они пускают впереди БМП, потому что их мало осталось. Поэтому кадровый состав заканчивается,

– подчеркнул военный эксперт.

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