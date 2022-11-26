Об этом 24 каналу рассказал руководитель центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось о том, что октябрь стал рекордным по смертности оккупантов .
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Мобилизация в России продолжается
Мусиенко отметил, что мобилизация в России продолжается, потому что указ Путина действует, и у него нет никаких сроков. То, что рассказывает Путин – это просто слова, а у военкоматов развязаны руки, чтобы в дальнейшем проводить мобилизационные мероприятия по пополнению потерь на фронте. Кроме того, россиянам необходима пауза, которую они хотели использовать для формирования одной, а может даже и двух ударных группировок на Запорожском направлении.
Это читалось, они под это готовили логистику, в частности, на Запорожском направлении соответствующие базы по хранению своих боеприпасов под Мелитополем. В наших же планах было бы лучше не дать этого создать, создав к весне стабилизационную линию на границе с оккупированным Крымом, вытеснив туда российские войска. Чтобы они не могли там действовать и не могли создавать никаких группировок,
– заметил военный эксперт.
Мусиенко рассказал о недостатках кремлевского плана: смотрите видео
Нехватка вооружения у россиян
Он продолжил, что, кроме того, сформировать ударную группировку россиянам мешает недостаток артиллерии и тяжелого вооружения. Есть проблемы с танками, гаубицами, САУ, артиллерией. Около 70% артиллерии россиян ныне находятся на Бахмутском и Авдеевском направлении, поменьше – на Запорожском, еще меньше – у Сватового.
"Однако там фиксируется прибытие большего количества мобилизованных, большего количества российских войск, вооруженных более легким оружием. Поэтому в интересах России любой получить эту паузу и пытаться создавать ударные группировки. Одна из таких еще возможно на границе с Луганской областью, чтобы мешать нам проводить наступательные действия там", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Мобилизация в России: последние новости
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- В России создадут ресурс с данными всех военнообязанных . Он должен появиться до 1 апреля 2024 года.