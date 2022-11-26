Про це 24 каналу розповів Керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про те, що жовтень став рекордним за смертністю окупантів.

Цікаво У росіян проблеми з забезпеченням, і це призводить до масових втрат, – ISW

Мобілізація в Росії триває

Мусієнко зазначив, що мобілізація в Росії триває, бо указ Путіна чинний, і він не має жодних термінів. Те, що розказує Путін – це просто слова, а у військкоматів розв'язані руки, аби надалі проводити мобілізаційні заходи для поповнення втрат на фронті. Крім того, росіянам необхідна пауза, яку вони хотіли б використати для формування одного, а може навіть і двох ударних угруповань на Запорізькому напрямку.

Це читалось, вони під це готували логістику, зокрема на Запорізькому напрямку відповідні бази зі зберігання своїх боєприпасів під Мелітополем. У наших же планах було б краще не дати цього створити, створивши до весни стабілізаційну лінію на межі з окупованим Кримом, витиснувши туди російські війська. Аби вони не могли там діяти й не могли створювати ніяких угруповань,

– зауважив військовий експерт.

Мусієнко розповів про недоліки кремлівського плану: дивіться відео

Нестача озброєння в росіян

Він продовжив, що, крім того, сформувати ударне угруповання росіянам заважає нестача артилерії та важкого озброєння. Є проблеми з танками, гаубицями, САУ, артилерією. Близько 70% артилерії росіян нині перебуває на Бахмутському й Авдіївському напрямку, трохи менше – на Запорізькому, ще менше – біля Сватового.

"Однак там фіксується прибуття більшої кількості мобілізованих, більшої кількості російських військ, озброєних легшою зброєю. Тому в інтересах Росії будь-як отримати цю паузу й намагатись створювати ударні угруповання. Одне з таких ще можливе на межі з Луганською областю, аби заважати нам проводити наступальні дії там", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Мобілізація в Росії: останні новини