Про це 24 каналу розповів Керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про те, що жовтень став рекордним за смертністю окупантів.
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Мобілізація в Росії триває
Мусієнко зазначив, що мобілізація в Росії триває, бо указ Путіна чинний, і він не має жодних термінів. Те, що розказує Путін – це просто слова, а у військкоматів розв'язані руки, аби надалі проводити мобілізаційні заходи для поповнення втрат на фронті. Крім того, росіянам необхідна пауза, яку вони хотіли б використати для формування одного, а може навіть і двох ударних угруповань на Запорізькому напрямку.
Це читалось, вони під це готували логістику, зокрема на Запорізькому напрямку відповідні бази зі зберігання своїх боєприпасів під Мелітополем. У наших же планах було б краще не дати цього створити, створивши до весни стабілізаційну лінію на межі з окупованим Кримом, витиснувши туди російські війська. Аби вони не могли там діяти й не могли створювати ніяких угруповань,
– зауважив військовий експерт.
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Нестача озброєння в росіян
Він продовжив, що, крім того, сформувати ударне угруповання росіянам заважає нестача артилерії та важкого озброєння. Є проблеми з танками, гаубицями, САУ, артилерією. Близько 70% артилерії росіян нині перебуває на Бахмутському й Авдіївському напрямку, трохи менше – на Запорізькому, ще менше – біля Сватового.
"Однак там фіксується прибуття більшої кількості мобілізованих, більшої кількості російських військ, озброєних легшою зброєю. Тому в інтересах Росії будь-як отримати цю паузу й намагатись створювати ударні угруповання. Одне з таких ще можливе на межі з Луганською областю, аби заважати нам проводити наступальні дії там", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Кремлівський диктатор Владімір Путін 25 листопада нібито провів зустріч із матерями російських військових. Однак є одне але – це були не матері, точніше, можливо, у когось із них діти воюють, але самі жінки – перевірений контингент Кремля.
- Російський диктатор зустрівся з матерями окупантів і запевнив, що часткова мобілізація завершилася. Як зазначив Путін, окупанти вмирають на війні зовсім не дарма.
- У Росії створять ресурс з даними усіх військовозобов'язаних. Він повинен з'явитися до 1 квітня 2024 року.