Соответствующий указ подписал кремлевский диктатор Владимир Путин. Теперь документ распространяют российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Создать единый ресурс со всеми данными о военнообязанных должны минцифры, федеральная налоговая служба и минобороны. Аргументируют создание ресурса для нужд актуализации данных военного учета.

Тем временем Россия может готовить вторую волну мобилизации

Российские СМИ, которые называют себя оппозиционными, утверждают, что Кремль готовит вторую волну мобилизации в России, которая может начаться уже этой зимой для того, чтобы весной возобновить наступление на Украину.

Кремль совсем не пугают потери, которые по состоянию на 25 ноября, по данным Генштаба, составляют более 85 000 тысяч человек. Не пугает и перспектива увеличения потерь. Руководству России абсолютно безразличны люди, которые являются расходным материалом для диктатора и его жажды захвата Украины.

Обратите внимание! Накануне те же российские СМИ, которые называют себя оппозиционными, писали о том, что Путин ищет пути для переговоров с Украиной, однако не для мира, а для того, чтобы взять паузу и подготовиться к новому наступлению в феврале – марте следующего года.

Украина не даст России паузы

С конца августа украинские воины провели успешные Харьковскую и Лиманскую операцию на Востоке, освободив почти всю Харьковщину и север Донбасса. Украинские воины начали деоккупацию Луганской области. Кроме того, украинские войска почти полностью деоккупировали Николаевщину (кроме Кинбурнской косы) и правобережье Херсонщины, включая Херсон.

Однако ряд западных экспертов прогнозируют паузу в продвижении украинских воинов зимой. Украинское военно-политическое руководство неоднократно отвергало такие утверждения. К примеру, Минобороны иронически ответило на такие прогнозы, мол, "те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, наверное, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма".

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