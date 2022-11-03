Российским мужчинам уже начали приходить повестки с датами 2023 года. Об этом сообщают российские СМИ.

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Путин будет непрерывно отправлять россиян на войну

Отказ Путина подписывать указ об окончании мобилизации был не случайным. В Кремле готовятся к тому, чтобы снова отправлять мужчин на войну. Российские издания пишут, что после "эмоциональной разгрузки населения" во время новогодних праздников в Кремле приступят к новой мобилизации.

Мужчинам уже начали приходить повестки

Журналистам известно уже о трех случаях, когда мужчин призывного возраста обязали прибыть в военкомат в 2023 году:

28-летний владелец мобилизационной брони для сотрудников IT-сферы из Нижнего Новгорода сходил в военкомат и получил повестку на 30 марта 2023 года. Сотрудник одного из департаментов администрации Новгородской области является ограничено пригодным. После того, как его фамилию в военкомате сверили по спискам, мужчине сказали приходить в марте 2023 года. Порядок чиновнику не дали, но обещали прислать по месту работы. Также повестка "из будущего" пришла бывшему российскому разведчику. В военкомате уточнили его данные и сказали, что позовут во вторую волну мобилизации после Нового года.

Кроме того, о том, что начнется вторая волна мобилизации, откровенно говорили губернаторы пограничных областей – Ростовской, Курской и соседней Воронежской. Хотя в Кремле все их заявления опровергали.

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Мобилизация в России закончилась только на словах

В России "завершили" мобилизацию на словах, однако продолжают цинично отправлять своих граждан на убой. Российским мужчинам до сих пор приходят повести, а российских зэков активно вербуют в ЧВК "Вагнера".

Преимущественно повестки приходят жителям отдаленных регионов России. В частности, недавно в оккупационную армию позвали работников машиностроительного завода в Барнауле, также в военкоматы активно вызывают жителей Уфы и Бурятии.

Кроме этого, российская Госдума хочет внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уклонение от призыва. Наказание – непосильные для обычных россиян штрафы или лишение свободы сроком до 5 лет.

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