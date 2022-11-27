Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Он отметил, чтобы вести какие-то крупномасштабные наступательные действия, кроме личного состава, нужно еще большое количество тяжелого оружия, бронетехники, артиллерии и прочего.

Важно "Доказали Путина": мобилизованные россияне бросили позиции на Луганщине из-за значительных потерь

По словам эксперта, это гораздо сложнее добыть в нужном количестве. Ведь танки и САУ сами не придут по повестке в военкомат.

Вторая волна мобилизации

Давид Гендельман отметил, что вторая волна мобилизации еще не началась, ведь первая не полностью проработана. Еще далеко не все мобилизованные первой волны действительно уже на фронте.

Эксперт объяснил, когда это произойдет, тогда уже можно говорить о второй волне. Тогда будут думать, как их все экипировать, какие объединения из них можно создавать.

"Действительно ли будет для них всех достаточно материальной части. Если нет, тогда это будет легкая пехота, которую можно использовать для тех волн, что мы видим на Бахмутском направлении или просто для сидения в обороне", – объяснил Давид Гендельман.

Может быть интересно – Разведка назвала новое поражение РФ на Востоке: смотрите видео

Последние новости России