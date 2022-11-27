Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. Він зазначив, щоб вести якісь великомасштабні наступальні дії, крім особового складу, потрібна ще велика кількість важкої зброї, бронетехніки, артилерії та іншого.

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За словами експерта, це набагато складніше добути в потрібній кількості. Адже танки та САУ самі не прийдуть по повістці у військкомат.

Друга хвиля мобілізації

Давид Гендельман зазначив, що друга хвиля мобілізації ще не почалася, адже перша не повністю опрацьована. Ще далеко не всі мобілізовані першої хвилі дійсно вже на фронті.

Експерт пояснив, коли це відбудеться, тоді вже можна говорити про другу хвилю. Тоді будуть думати, як їх всіх екіпірувати, які обʼєднання з них можна створювати.

"Чи дійсно буде для них всіх достатньо матеріальної частини. Якщо ні, тоді це буде легка піхота, яку можна використовувати для тих хвиль, які ми бачимо на Бахмутському напрямку або просто для сидіння в обороні", – пояснив Давид Гендельман.

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