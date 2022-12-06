Последний гвоздь в гроб: как нефтяное эмбарго ударит по российской экономике

5 декабря заработали санкции Запада в отношении российской трубопроводной нефти, ограничения перевозки ее танкерами и установления верхнего ценового предела в 60 долларов. Сейчас существуют разные мнения аналитиков относительно эффективности, а то и невозможности полноценной реализации этого замысла. Мол, слишком много исключений, размытых формулировок и кулуарных договоренностей.

Публицист и историк Василий Расевич на платформе IQ проанализировал, как заставить Россию соблюдать санкции, загнать ее в правовое поле, а также не допустить контрабанды.

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Отказ от покупки российской нефти – это не разовое действие

Такие страны, как США, Канада, Великобритания и Австралия, еще раньше одобрили решение отказаться от российской нефти. С 5 декабря к этому решению присоединился ЕС. Это значит, что на рынке появляется огромное количество "свободной" российской нефти. Никто не сомневается, что Россия попытается перенаправить потоки с Запада на Восток. Что она и делает с большим или меньшим успехом.

Почему в ЕС пошли на уступки Венгрии Следует отметить, что в Евросоюзе решения должны приниматься единогласно. Можно упомянуть и об особой нефтяной зависимости от России отдельных его стран. Экономическом и политическом русофильстве, например, Венгрии. А также о проблемах, которые могут возникнуть в странах, имеющих на своей территории российские НПЗ.



Ради консолидированного решения и чтобы не наносить слишком сильный удар по экономике, ЕС сделал исключение для Венгрии. Уже известно, что южная ветка нефтепровода "Дружба" продолжит некоторое время работать. Не исключено, что это решение одобряли также ввиду Украины, поскольку южная ветвь проходит через всю нашу территорию.

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Проблемы существуют также в Италии и Болгарии.

На территории Италии находится большой НПЗ, принадлежащий российскому "Лукойлу". Тем не менее, правительство Италии делает радикальные шаги, чтобы получить контрольный пакет акций на этом предприятии.

То есть время преступной беспечности, когда стратегически важные объекты в Европе могли принадлежать России – прошло. Отдельные исключения на время сделали также и для Болгарии. Потому теоретически возможности для контрабанды нефти в ЕС остаются. Но ее объем минимализирован и, вероятно, будет под надлежащим контролем,

– предполагает Василий Расевич.

Удастся ли России переправить свои нефтяные потоки на Восток

Этот процесс был запущен ранее, но он серьезно ограничен малыми мощностями существующих трубопроводов и ограниченными возможностями танкерного флота России. Такие страны, как Индия, удвоили, а то и утроили закупки российской нефти. Индия в этом даже на время вытеснила Китай. Поэтому, мол, Россия ничего не потеряет, а может даже получить большую прибыль, осваивая рынки Индии, Пакистана и Китая. Но, к счастью, не все так просто.

Дело в том, что в эти страны Россия может продавать свою нефть только по дисконтным ценам. В течение нескольких месяцев Индия и Китай не доплачивали России по 25 долларов на каждом барреле нефти. И сейчас стоимость русского барреля колеблется от 52 до 57 баксов в порту отгрузки. И даже несмотря на такую дешевизну, два индийских НПЗ уже отказались закупать российскую нефть. Отказывается от части торговли с Россией и Китай. И все из-за угрозы санкций и неудобств со страхованием.

Очень важно понимать также, что санкции распространяются только на Россию, но не на покупающих российскую нефть. Об этот момент очень часто спотыкаются даже известные аналитики, путая нефтяное эмбарго с запретом продавать высокотехнологичные продукты России и вообще с ограничениями в торговле с государством-агрессором. Это означает также, что у международного сообщества нет широкого арсенала механизмов для жесткого внедрения санкций, поскольку нет прямого влияния на торговых партнеров России. Но и здесь нашлись действенные моменты.

Запад решил действовать в соответствии с нормами международного морского права:

Известно, что ни один танкер не может легально отправиться в плавание без соответствующего страхования. Морские перевозки по-прежнему остаются очень рискованными с точки зрения аварий и загрязнения окружающей среды. Поэтому коллективній Запад решил действовать через страховые компании.

Учитывая санкции, известные международные страховые компании уже отказываются страховать российские танкеры. На них возлагаются также обязанности немедленно сообщать обо всех случаях страхования. Отказываются от незастрахованных контрактов и потенциальные закупщики российской нефти.

Мир также не будет признавать "страхование", совершенное российскими фирмами. Незастрахованные танкеры не могут пересечь Босфор, поскольку риски экологической катастрофы увеличатся в геометрической прогрессии. Все это сработает при одном важном условии – если мир не закроет глаза на махинации со "сменой флага", когда условно греческие танкеры могут стать, скажем, либерийскими.

Почему мир отказывается ввести полное эмбарго на российскую нефть

, появилась информация, что Россия начала поиск подержанных танкеров, чтобы пополнить свой флот. Таким образом она надеется пойти по "пиратскому" пути, проложенному Ираном и частично Венесуэлой.В то же время, количество таких судов, которые можно купить, ограничено. Во-вторых, это достаточно амортизированные плавающие средства, которые никто не рискнет застраховать или принять в своем порту. И, в третьих, к торговле России нефтью будет приковано внимание буквально всего западного мира. Поэтому российскими "партнерами" могут стать только страны и структуры без репутации, которым просто нечего терять.

Известный российский эксперт Михаил Крутихин считает, что одномоментный отказ от российской нефти нанес бы большой вред мировой экономике.

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Одновременное изъятие с нефтяного рынка российских энергоносителей привело бы к невероятному росту цен на нефть в мире. Что в свою очередь позволило бы России, даже при меньших объемах, получать большие доходы от торговли нефтью. Также национальные правительства хорошо понимают, какие последствия для населения может иметь повышение на бензин и дизель. Значительное повышение цен на горючее приведет к ощутимому удорожанию жизни. Чем Россия обязательно не преминет воспользоваться, подстрекая массовые бунты в странах Евросоюза.

Учитывая это, у Запада остался один из немногих методов влияния на Россию – это установление верхней предельной цены на нефть. Метод не радикален и в известной степени рассчитан на медленное истощение российской экономики. В конечном итоге, как и все санкции. "Потолок" на цену, установленный в пределах 60 долларов за баррель, для того, чтобы не дать России в короткой перспективе получить сверхприбыли.

Предложение Польши и стран Балтии установить верхний предел в 30 долларов оказалось слишком радикальным, а потому неприемлемым. Поскольку это не покрывало бы затрат на добычу и равнялось бы быстрой заморозке нефтедобычи в России. Чего Запад не только боится, но понимает, что не сможет обеспечить реализацию такого большого плана.

Ни для кого не секрет, что основными статьями наполнения государственного бюджета России являются продажа нефти и газа. Возможно, такие ограничительные меры украинцам покажутся недостаточными. В этом случае стоит напомнить, что еще несколько месяцев назад Европа даже слышать не хотела об отказе от российских нефти и газа. А теперь решилась на почти полный отказ от них. Понятно, что мир опасается немедленного разрушения экономики России. Но отнюдь не потому, что сочувствует агрессору.

Похоже, что мир решил "сварить" Россию, как лягушку, на медленном огне. Жаль только, что у Украины нет такого рассчитанного на дальнюю перспективу выбора. Ее цель – это самый быстрый разгром и победа над Россией. А победа может быть только благодаря объединению совместных усилий.

Мир не желает нести большие потери и не хочет допустить рисков от чрезмерной турбулентности в своих экономиках.