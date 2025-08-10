Новости о Китае сегодня в основном сосредоточены на геополитических событиях, в частности на китайско-американском соперничестве. Но 1,4 миллиарда жителей Китая, хотя и осознают эти проблемы, больше обеспокоены другой проблемой – уменьшением количества семей.

Колонка изначально вышла на сайте Project Syndicate

Почему в Китае низкий уровень рождаемости?

В течение тысячелетий конфуцианские ценности определяли семью как важную часть социального порядка и гармонии, причем семейные отношения играли центральную роль в преодолении таких проблем, как конкуренция за землю и ресурсы:

сыновья руководили фермами и бизнесом, а также заботились о пожилых родителях;

дочери расширяли семью через брак, создавая большие расширенные сети, которые выполняли важные экономические и социальные функции, такие как строительство школ и разрешения споров – функции, которые в Европе могла выполнять церковь.

Эта базовая экономическая и социальная структура пережила даже потрясения 1950-70-х годов, когда новый коммунистический режим поощрял людей жить в общежитиях (вдали от своих семей, и даже супругов) и отправлять своих детей в государственные детские сады и интернаты, чтобы повысить производительность труда.

Однако сегодня китайская семья переживает кризис из-за резкого падения уровня рождаемости, который снизился с 7,51 ребенка на женщину в 1963 году до лишь одного ребенка на женщину в 2023 году. Этот демографический коллапс ставит под угрозу экономику, общество и политический строй Китая.

Корни борьбы Китая с уровнем рождаемости очень глубоки. Население Китая выросло более чем вдвое между 1900 и 1979 годами – с 400 миллионов до 969 миллионов. Дефицит продовольствия был настолько распространенным явлением в этот период, что Китай стал известным как "страна голода". Между 1959 и 1961 годами Китай пережил худший голод в истории человечества, когда от 20 до 45 миллионов человек умерли в результате высокой плотности населения и несовершенной государственной политики. Поэтому, начиная с 1970-х годов, правительство Китая ввело строгие законы о планировании семьи, которые в течение десятилетий ограничивали большинство китайских домохозяйств одним ребенком.

Но законы о планировании семьи – это лишь часть истории. Хотя печально известная политика Китая об одном ребенке была ослаблена в 2016 году до двух детей, а в 2021 году – до трех, уровень рождаемости не вырос.

В отличие от других стран, которые борются с низким уровнем рождаемости, таких как Япония и Южная Корея, Китай все еще является бедной страной. Согласно новейшим данным (за 2022 год), средний доход на душу населения в Китае составляет 6 224 доллара (17 долларов в день) для 944 миллионов людей, проживающих в городских районах, и только 2 777 долларов (7,6 доллара в день) для 465 миллионов в сельской местности.

В США эта цифра составляет 63 589 долларов. Даже учитывая более высокие цены в Америке, разница все равно огромная. Добавьте к этому ограниченные экономические возможности для молодежи, и китайские домохозяйства просто не могут позволить себе больше детей.

С какими трудностями сталкивается молодое поколение в Китае?

Новое поколение китайских родителей сталкивается с дополнительным психологическим препятствием, которое обусловлено отсутствием у них опыта жизни в больших семьях. Подавляющее большинство китайцев выросли единственными детьми в семьях с двумя родителями, двумя бабушками и двумя дедушками. У них не было двоюродных братьев и сестер, с которыми можно было бы играть, но у них было большое количество взрослых, которые присматривали за ними. Как следствие, многие не ценят большие семьи и считают эту идею немыслимой.

Но все эти сиделки означают значительную зависимость от других людей по мере старения поколений. Небольшая и сокращаемая когорта трудоспособных китайцев, которая работает на рынке труда, характеризуется ограниченными возможностями и низкой заработной платой, теперь поддерживает большую и растущую группу пенсионеров, которые имеют ограниченный доступ к пенсиям и медицинскому обслуживанию. Их обязанности выходят за пределы финансов, а предусматривают еще физическую и эмоциональную поддержку.

Кроме того, каждый молодой человек становится единственным источником гордости для своих родителей, бабушек и дедушек, которые посвятили свою жизнь – свое время, энергию и деньги – тому, чтобы подготовить ребенка к успеху. Теперь молодежь должна расплачиваться за все жертвы, на которые пошли опекуны, фактически компенсируя им детей и внуков, которые так и не родились.

Этот груз ответственности ощущается еще с детства. Детские площадки в основном пустые, а парки заполнены преимущественно пенсионерами, даже после школы и в выходные. Дети чаще сидят дома и учатся, чем играют на улице. Все это давление вполне может способствовать росту уровня депрессии и самоубийств среди молодежи.

Что ждет Китай?

Ситуация будет ухудшаться. Медленный экономический рост, который уже привел к исторически высокому уровню безработицы среди молодежи, будет продолжать ограничивать рынок труда, усиливая и без того жесткую конкуренцию за ограниченные возможности, а также препятствовать способности правительства повышать пенсии.

Правительство Китая очень заинтересовано в решении кризиса семей в стране. Экономические и социальные проблемы развиваются непредсказуемо и могут легко перерасти в политическую нестабильность. Хотя правительство ввело широкий спектр политики, направленной на поощрение семей к рождению детей, в том числе и денежные стимулы, рождаемость остается низкой.

Как будет существовать цивилизация, построена вокруг семейных ячеек и сетей, без братьев, сестер и двоюродных братьев и сестер? Какой будет жизнь стариков, когда будет мало молодежи, которая бы заботились о них? Могут ли обычные китайцы, для которых семья является и добродетелью, и образом жизни, чувствовать себя довольными без детей? Поскольку нависает призрак социальных и экономических потрясений, на эти вопросы необходимо ответить.