Так, что беременным женщинам в Китае запрещено узнавать пол ребенка заранее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @pushkinachina.

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Почему в Китае нельзя узнавать пол ребенка?

Государственный закон Китая запрещает узнавать пол будущего ребенка. Если врач нарушит эту тайну, его лишат лицензии.

Я думаю, все из вас слышали о законе одного ребенка в Китае, который привел к половому дисбалансу в обществе из-за того, что родители обычно выбирали себе мальчика для того, чтобы у них всю жизнь была помощь и поддержка. А от девушек просто избавлялись. Сейчас в Китае мужчин гораздо больше, чем женщин. Именно поэтому и придумали этот закон, по которому ты не можешь узнать пол ребенка для того, чтобы не выбирать и тем самым защитить всех нерожденных женщин,

– рассказала украинка.

Женщина рассказала, что когда была беременна, то пришла на УЗИ и захотела узнать пол своего ребенка. Она напрямую спросила у врача, или это девочка, или мальчик.

Но проблема в том, что врач УЗИ и врач, который введет твою беременность, это разные врачи, и обычно в Китае врач УЗИ с тобой совсем не разговаривает, а просто пишет тебе заключение. Поэтому врач УЗИ мне ничего не сказала, я спросила еще раз, какие мне покупать носочки, розового или синего цвета, и она мне сказала: "покупай такие, которые тебе нравятся",

– сказала она.

Украинка рассказала, что до родов она так и не узнала пол своего ребенка.

И, когда она родила мальчика, то врач, которая вела беременность украинки, призналась, что она не раз намекала паре на пол будущего ребенка. К примеру, она уверяла, что ребенок будет "очень-очень похож на папу", но супруги ничего не поняли.

В Китае нельзя узнать пол ребенка: смотрите видео

Ранее мы писали о том, что население Китая сокращается – уже третий подряд смертность превышает рождаемость. Основная причина – та самая "политика одного ребенка".