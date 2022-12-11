Немцы увидели настоящий "русский мир": пьяный неадекват из России прорвался в прямой эфир
11 декабря 2022, 19:31Читати новину українською
Немецкий журналист редакции Welt вышел в прямой эфир из Москвы. В выпуске потерялся один из прохожих.
Z-прохожий решил показать, что они будут делать с Америкой и Германией. Так что вмешался в эфир в немецкое издание.
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Россияне продолжают демонстрировать всю свою сущность
Россиянин начал показывать нецензурные жесты на камеру. Он также прокричал несколько обидных слов, как "фашисты". Также мужчина начал угрожать журналистам.
Прерывать эфир журналисты не стали. Но, похоже, они и не были удивлены происходящим на улицах Москвы.
Отмечают, что это произошло в субботу, 10 декабря.
Как россиянин засветился в эфире: смотрите видео
В Москве полковник требовал взятку стиральной машинкой
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- За неделю до проверки полковник связался с военным комиссаром ОИК и сообщил о запланированной проверке. Он заявил, что ситуация с набором призывников в военкомате неблагоприятна и пригрозил "найти к чему придраться" даже при наличии нормального состояния документации.
- Полковник пригрозил, что ситуация не наилучшим образом скажется не только на репутации руководства ОИК, но и на дальнейшей карьере комиссара.
- В то же время Мертвищев предложил офицеру решить проблемы за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тысяч рублей.