Z-прохожий решил показать, что они будут делать с Америкой и Германией. Так что вмешался в эфир в немецкое издание.

Читайте также Германия тормозит поставки танков: почему Берлин не хочет быть лидером помощи Украине

Россияне продолжают демонстрировать всю свою сущность

Россиянин начал показывать нецензурные жесты на камеру. Он также прокричал несколько обидных слов, как "фашисты". Также мужчина начал угрожать журналистам.

Прерывать эфир журналисты не стали. Но, похоже, они и не были удивлены происходящим на улицах Москвы.

Отмечают, что это произошло в субботу, 10 декабря.

Как россиянин засветился в эфире: смотрите видео

В Москве полковник требовал взятку стиральной машинкой