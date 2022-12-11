Z-перехожий вирішив показати, що "вони" робитимуть з Америкою та Німеччиною. Тож втрутився в ефір до німецького видання.

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Росіяни продовжують демонструвати всю свою суть

Росіянин почав показувати нецензурні жести на камеру. Він також прокричав декілька образливих слів, як от "фашисти". Також чоловік почав погрожувати журналістам.

Переривати ефір журналісти не стали. Та схоже, що вони і не були здивовані тим, що відбувається на вулицях Москви.

Зазначають, що цей випадок стався у суботу, 10 грудня.

Як росіянин засвітився в ефірі: дивіться відео

У Москві полковник вимагав хабар пральною машинкою