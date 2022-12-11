Z-перехожий вирішив показати, що "вони" робитимуть з Америкою та Німеччиною. Тож втрутився в ефір до німецького видання.
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Росіяни продовжують демонструвати всю свою суть
Росіянин почав показувати нецензурні жести на камеру. Він також прокричав декілька образливих слів, як от "фашисти". Також чоловік почав погрожувати журналістам.
Переривати ефір журналісти не стали. Та схоже, що вони і не були здивовані тим, що відбувається на вулицях Москви.
Зазначають, що цей випадок стався у суботу, 10 грудня.
Як росіянин засвітився в ефірі: дивіться відео
У Москві полковник вимагав хабар пральною машинкою
- У Москві військовий суд відправив під домашній арешт на 2 місяці відповідального за призов на військову службу співробітника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу полковника Івана Мертвіщьова.
- Мертвіщьов планував перевірити об'єднаний військовий комісаріат (ОВК), до якого входять декілька мікрорайонів західного адміністративного округу Москви.
- За тиждень до перевірки полковник зв'язався з військовим комісаром ОВК і повідомив про заплановану перевірку. Він заявив, що ситуація із набором призовників у військкоматі несприятлива та пригрозив "знайти до чого причепитися" навіть за наявності нормального стану документації.
- Полковник пригрозив, що ситуація не найкращим чином позначиться не лише на репутації керівництва ОВК, а й на подальшій кар'єрі самого комісара.
- Водночас Мертвіщьов запропонував офіцеру вирішити проблеми за рахунок покупки для нього пральної машини вартістю не менше 70 тисяч рублів.