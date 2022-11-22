У Москві військовий суд відправив під домашній арешт на 2 місяці відповідального за призов на військову службу співробітника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу полковника Івана Мертвіщьова.

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Полковник вимагав пральну машину від 70 тисяч рублів

Мертвіщьов планував перевірити об'єднаний військовий комісаріат (ОВК), до якого входять декілька мікрорайонів західного адміністративного округу Москви.

За тиждень до перевірки полковник зв'язався з військовим комісаром ОВК і повідомив про заплановану перевірку. Він заявив, що ситуація із набором призовників у військкоматі несприятлива та пригрозив "знайти до чого причепитися" навіть за наявності нормального стану документації.

Полковник пригрозив, що ситуація не найкращим чином позначиться не лише на репутації керівництва ОВК, а й на подальшій кар'єрі самого комісара.

Водночас Мертвіщьов запропонував офіцеру вирішити проблеми за рахунок покупки для нього пральної машини вартістю не менше 70 тисяч рублів.

Військком вдав, що погодився, після чого здав полковника. Мертвіщьова затримали при отриманні пральної машинки та порушили проти нього кримінальну справу.

Росіяни помішані на пральних машинах

У Росії, ймовірно, дефіцит пральних машин або ж це благо цивілізованого світу доступне не для всіх росіян. Інакша пояснити те, що росіяни вимагають як хабар пральні машини – не можна.

Крім того, українці, на жаль, на собі дізналися, який скарб для російського солдата пральна машина. На територіях України, які були тимчасово окуповані, росіяни масово крали пральні машини.

Вперше про це стало відомо після звільнення Київщини, де росіяни крали з будинків мирних людей усю техніку. Втім, особлива розкіш для росіян – все ж пральна машина.

У жовтні в мережі опублікували відео, як росіяни волочуть вкрадену пральну машину. Вони тягнули на собі машинку вулицею 100 – 200 метрів.

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