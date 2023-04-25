Безопасность и поддержка: как действовать женщинам, пережившим насилие на войне, и их родным

Российские военные совершают в Украине немало военных преступлений, среди которых сексуальное насилие. Далеко не все жертвы сексуального насилия хотят рассказывать свои истории или обращаться за помощью к специалистам.

Жертвам насилия важно правильно предлагать помощь, чтобы не нанести еще больший вред. Заместитель руководителя центра "Женские перспективы", психологиня Марта Чумало рассказала о том, что нужно делать, когда женщина пережила такой травматический опыт, и как вести себя близким, чтобы поддержать ее.

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Сколько женщин в Украине стали жертвами сексуального насилия

В Офисе генпрокурора в ответ на запрос журналистов сообщили, что с самого начала полномасштабной военной агрессии России прокуроры зафиксировали 175 фактов сексуального насилия, связанного с конфликтом (среди них в отношении женщин – 135 фактов).

"При этом досудебные расследования начаты по таким видам сексуального насилия, связанного с конфликтом, как изнасилование, увечье или насилие над половыми органами, принудительное обнажение, угрозы и попытки изнасилования, принуждение смотреть на сексуальное надругательство над близкими лицами и т.д.", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Жертвами насилия стали и женщины, и мужчины, в том числе несовершеннолетние, в возрасте от 4 до 82 лет.

И это статистика задокументированных преступлений. Трудно оценить, каково реальное количество преступлений, ведь правоохранители не имеют доступа к временно оккупированным территориям, а также сами жертвы умалчивают о преступлениях.

Первые шаги при помощи жертве

Марта Чумало отмечает, что первые шаги зависят от того, в каком состоянии женщина. В первую очередь нужно обратиться к врачам, пройти диагностику, получить помощь, если есть опасность для здоровья.

Нужно провериться, если есть тревога по поводу болезней, передающихся половым путем или беременности. То есть первично нужно позаботиться о соматическом здоровье.

Часто есть необходимость пойти к психиатру, особенно, если есть расстройства сна, видимая депрессия. Тогда антидепрессанты или другие лекарства могут помочь стабилизировать психику, чтобы она справлялась с теми проблемами, через которые проходит.

Если человек готов задокументировать это преступление как доказательство против российской армии, он обращается в органы прокуратуры и начинает документировать свои показания.

О преступлении могут заявить даже свидетели. Для этого была создана отдельная платформа Warcrimes, куда можно загрузить любые доказательства, фото, видео, предоставить информацию даже с оккупированных территорий.

Для жертвы давать показания достаточно тяжелый опыт, поэтому надо иметь поддержку от профессионального психотерапевта, который бы ее сопровождал.

Помощь психотерапевта

Параллельно или после стабилизации психики жертва насилия может обращаться к психотерапевту, желательно травмофокусированному, умеющему работать с травмой.

Вместе с ним человек будет работать над своими ресурсами, разрабатывать свою стратегию, как он будет выходить из этой ситуации, чтобы этот травматический опыт интегрировался.

Ни в чем не нужно женщину убеждать. Если она взрослый совершеннолетний человек, нужно дать ей информацию, телефоны горячей линии, проверенных психотерапевтов, врачей.

Но настаивать на обращении к специалистам не следует. Человек – лучший эксперт в своем состоянии. И здесь ей можно максимально помочь тем, чтобы заботиться о физическом состоянии ее тела, заботиться о ее комфорте, чтобы она могла спать, делать так, чтобы ей было хорошо.

Психика очень гибкая. Она находит выход, должно пройти немного времени. Женщина должна побыть в безопасности, немного побыть с собой. Не надо ускорять и подгонять. Для того чтобы помочь, нужно притормозить и предлагать, дать ощущение поддержки,

– объясняет психолог.

После необходимой первоочередной помощи женщина должна набираться ресурсов, сил, чтобы быстрее восстановиться.

Способствуют реабилитации различные занятия, прогулки, бег, когда активируется то левое, то правое полушарие, это так называемая билатеральная стимуляция.

Например вязание спицами, поочередное постукивание по бедру, колени. Но лучше обратиться за консультацией, получить профессиональную помощь и подобрать те занятия, которые могут помочь.

Какой должна быть поддержка близких

Ощущение поддержки – именно то, что лучше всего смогут обеспечить близкие люди – родственники, друзья, те, кому пострадавшая доверяет. Человек, находящийся в травме, нуждается в поддержке, тепле, чтобы близкие были рядом, заботились о его основных базовых потребностях – чтобы он спал, ел, имел безопасность, мог побыть сам или поговорить с человеком, с которым он имеет хорошие отношения. Это такая базовая рамка.

Здесь ключевым является безопасность, сон, и рядом люди должны это понимать, что ее нужно просто поддерживать. Возможно, есть распорядок дня, которого следует придерживаться, чтобы человек имел ежедневную рутину, заботился о гигиене. Если женщина имеет на это силу, она начинает возвращаться к жизни,

– говорит Марта Чумало.

Что нужно учитывать близким: не нужно расспрашивать о каких-либо деталях. Но в то же время не нужно останавливать, если человек хочет говорить.

Травма порой входит в такую фазу, где она хочет быть проговоренной. И таким образом она интегрируется, когда начинает выходить вербально. Человек начинает рассказывать, что с ним происходило, как это происходило. Здесь важно просто слушать, сочувствовать, дать ощущение этого сострадания.

Ни в коем случае не винить. Бывали случаи, когда женщине упрекали в том, почему она вышла из подвала, где пряталась, хотя она ушла в поисках воды. Нельзя так, потому что пострадавшие сразу чувствуют себя виновными в произошедшем. Нельзя спрашивать: "Как так случилось, почему ты не уехала",

– объясняет психологиня.

Она добавляет: важно, чтобы женщина не "зашла в стыд". Потому что это ощущение, которое дает понимание "со мной что-то не так, я какая-то не такая, потому я испытала это".

Это такая атака на идентичность. То есть чувство вины – это "я сделала что-то не так", а стыд – это "со мной что-то не так". И тогда эта цепочка от вины к стыду заканчивается изоляцией, когда человек просто перестает вообще контактировать, рассказывать, замыкается в себе. И это небезопасно. Она не обращается за помощью, думает, что сама справится, но оказывается в изоляции, депрессии, расстройствах.

Приблизительные фразы, которыми могут обращаться к пострадавшей близки так, чтобы ее не травматизировать:

"Я рядом. Если ты хочешь, скажи мне, я смогу сделать то, что в моих силах";

"Если у тебя есть какие-то идеи, как я могу помочь, то скажи";

"Я уважаю твое решение, даже если я не понимаю его и мне это не нравится" (если, например, женщина не хочет обращаться к психотерапевту сразу).

То есть следует давать инициативу в ее руки. Если она не хочет, это нужно уважать. Потому что ее уже принуждали тогда, и если ее близкие будут еще к чему принуждать, то будут ее ретравматизировать.

Это ключевое в такой ситуации, когда женщина понимает, что она решает, как ей действовать. Давать максимальный контроль в ее руках.

Однако если есть тревожные сигналы суицидальных проявлений или тяжелой депрессии, если близкие видят, что есть опасность для жизни, то об этом нужно говорить и вызвать соответствующие медицинские службы и госпитализировать.

Потому что порой так бывает, что психика не справляется, тогда нужно вмешаться и привлечь систему помощи.

Где можно получить бесплатную помощь

Сейчас много возможностей, бесплатных профессиональных психотерапевтических услуг, особенно по вопросам СНСК (сексуального насилия, связанного с конфликтом) и для внутренне перемещенных лиц, и для женщин, пострадавших от войны.

Есть много международных и украинских фондов, оказывающих психотерапевтическую помощь. Их легко найти в Интернете.

Но самый лучший способ, говорит Марта Чумало, – спрашивать людей о положительном опыте работы с психотерапевтом. Это очень индивидуально, человек должен найти взаимопонимание, альянс, построить отношения, они в безопасности обсуждают проблемы и ищут, как помочь.

Центр "Женские перспективы" предоставляет убежище женщинам в любой кризисной жизненной ситуации, в том числе из-за вынужденного переезда в связи с войной.

Женщинам предоставляют психотерапевтические, юридические, медицинские услуги. За последний период в полтора – два раза увеличилось количество обращений пострадавших от сексуального насилия не только из-за изнасилования на войне, но и в мирной жизни, в том числе в браке.

"Многие стрессовые ситуации, и мужчины, когда они в тревоге, стрессе из-за возможной мобилизации, потери работы или других причин, находят такой способ разрядки, насилуя женщин. Мы предоставляем услуги спектрально, чтобы все проблемы, которые перегрязняют женщину в ее жизненной ситуации, были. Чтобы она могла восстановиться. Она может находиться у нас столько времени, сколько нужно для ее восстановления. Рано или поздно она сама становится на ноги и решает свои проблемы", – отмечает Марта Чумало.

Куда обращаться: Львов, проспект Червоной Калины, 36, офис 315. Телефон: 067 674 0770.

Центр помощи спасенным, который во Львове открыли летом 2022 года, создан правительством в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) для поддержки выехавших из зоны активных боевых действий или оккупации. Кроме Львова такие центры открыли также в Киеве, Запорожье, Днепре, Черновцах и Мукачево.

За время работы по состоянию на начало апреля 2023 года во львовский Центр обратилось 42 пострадавших от сексуального насилия на войне, а также зафиксировано 523 случая гендерно-обусловленного насилия.

Куда обращаться: Львов, ул. Коперника, 17. Тел. 067 600 3269. Работает онлайн-платформа с дополнительной информацией.

Благотворительный фонд "Сильные" создали почти год назад во Львове для помощи людям, пережившим насилие во время войны. Оказывают помощь для оплаты медицинских услуг, психологическую и юридическую помощь.

Куда обращаться: телефон 0800202334 или письменный запрос на помощь.

На онлайн-платформе "Аврора" людям, подвергшимся связанному с войной насилию, в частности, сексуальному, оказывают помощь дистанционно, что может быть полезным украинцам на оккупированных территориях.

Куда обращаться: заполнить анонимную форму обращения

Всеукраинская общественная организация "Женский консорциум Украины" насчитывает 15 областных организаций и 25 женских общественных организаций практически в каждой из областей Украины. Работают мобильные бригады социально-психологической помощи – команды психологов и социальных работников, оказывающих помощь пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Куда обращаться: выбрать необходимую услугу по ссылке. Контактные телефоны мобильных бригад в 21 области Украины.

"ЮрФем" специализируется на правовой помощи. Куда обращаться: сайт и телефон 068-145-55-90.

Gidna – проект профессиональной психологической помощи от фонда Future For Ukraine для женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных. Женщина, которая обратится за помощью, получит 10 бесплатных анонимных консультаций.

Ла Страда – общественная правозащитная организация, которая работает с проблемами гендерного равенства, предотвращения насилия, в частности, домашнего насилия, противодействия торговле людьми. Можно обратиться на круглосуточную горячую линию 0800500335 (с мобильного или стационарного) или 116123 (с мобильного).