Пакет санкций против людей и организаций, повлекших за собой насилие в отношении женщин и девушек ЕС ввел накануне Международный день за защиту прав женщин, 7 марта. Как отмечается в официальном сообщении, таким образом Альянс подтверждает свою решимость в вопросе защиты прав человека.
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Что ожидает участников подсанкционного списка
Известно, что санкции будут касаться, в частности, офицеров Московского отдела полиции, ответственных за жестокие задержания людей, что унижает достоинство.
Вместе с тем важно, что будут введены ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц вооруженных сил России, подразделения которых участвовали в сексуальном или гендерно обусловленном насилии – то есть, скажем, насиловали и калечили женщин. Однако речь идет в этом контексте о марте-апреле 2022 года.
Переходим от слов к делу. Независимо от того, где это произойдет, мы будем бороться со всеми формами насилия в отношении женщин и искоренять их. Мы активизируем усилия по противодействию сексуальному и гендерному насилию, чтобы гарантировать полную ответственность виновных за свои действия и бороться с безнаказанностью,
– констатировал Жозеп Боррель (Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС).
Кроме того, в подсанкционных списках есть:
- два действующих министра Талибана по вопросам высшего образования и по вопросам распространения добродетели; именно они причастны к указам, запрещающим женщинам в Афганистане получать высшее образование;
- командиры ополченцев Южного Судана, фактически использовавшие сексуальное насилие как тактику ведения войны;
- заместитель министра внутренних дел Мьянмы/Бирмы;
- тюрьма Карчак в Иране;
- Сирийская республиканская гвардия;
- Управление начальника военной службы безопасности в Мьянме/Бирме;
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Многие международные компании поддерживают российский терроризм
Такие решения как ведение санкций против российских военных чрезвычайно важны, ведь они свидетельствуют о причастности враждебного государства к террористическим действиям и, например, заставляют международные компании задуматься о целесообразности пребывания на российском рынке.
Пока, к сожалению, за год с начала широкомасштабной войны из России вышли всего 9% от числа всех мировых компаний. Среди оставшихся – Nestle, Auchan, Leroy Merlin, Unilever и другие.