Созвали БРИКС в Москве: Боррель объяснил, как Россия планирует сорвать Саммит мира в Швейцарии

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Однако, по его словам, участники мероприятия делают все для того, чтобы саммит прошел успешно.

По словам Борреля, Россия пытается оказать давление, чтобы Саммит мира не завершился положительно для Украины. Об этом он заявил накануне заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Россия пытается сорвать Саммит мира

По словам Борреля, Кремль даже созвал встречу БРИКС, чтобы требовать у стран-членов не ехать на Саммит.

БРИКС – межправительственная организация, в которую входят: Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Они (россияне – 24 Канал) созвали встречу БРИКС в Москве, чтобы давить на них, чтобы те не поехали на Саммит. Если они не хотят, чтобы страны туда ехали, это означает, что конференция важна,

– сказал Боррель.

К слову, ранее издание Politico сообщило, что Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, когда должен состояться украинский саммит мира в Швейцарии.

Представитель Китая может не появиться на Саммите мира

Москва собирает встречу на уровне министров иностранных дел. В частности это означает, что Китай может направить верховного представителя Ван И не на швейцарскую встречу, а в Россию.

По информации Politico, ранее Пекин уже предупреждал дипломатов ЕС, что "не будет склонен" отправлять представителей высокого уровня на швейцарский саммит, если туда не пригласят Россию.