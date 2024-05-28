Скликали БРІКС у Москві: Боррель пояснив, як Росія планує зірвати Саміт миру у Швейцарії

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Однак, за його словами, учасники заходу роблять все для того, щоб саміт минув успішно.

За словами Борреля, Росія намагається чинити тиск, аби Саміт миру не завершився позитивно для України. Про це він заявив напередодні засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Росія намагається зірвати Саміт миру

За словами Борреля, Кремль навіть скликав зустріч БРІКС, щоб вимагати у країн-членів не їхати на Саміт.

БРІКС – міжурядова організація, в яку входять: Бразилія, Росія, Індія, КНР, Південна Африка, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Вони (росіяни – 24 Канал) скликали зустріч БРІКС у Москві, щоб тиснути на них, аби ті не поїхали на Саміт. Якщо вони не хочуть, щоб країни туди їхали, це означає, що конференція важлива,

– сказав Боррель.

До слова, раніше видання Politico повідомило, що Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, коли має відбутися український саміт миру у Швейцарії.

Представник Китаю може не з'явитися на Саміті миру

Москва збирає зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Зокрема це означає, що Китай може направити верховного представника Ван Ї не на швейцарську зустріч, а в Росію.

За інформацією Politico, раніше Пекін вже попереджав дипломатів ЄС, що "не буде схильний" відправляти представників високого рівня на швейцарський саміт, якщо туди не запросять Росію.