По словам Борреля, Россия пытается оказать давление, чтобы Саммит мира не завершился положительно для Украины. Об этом он заявил накануне заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Не очень сильное решение, – Зеленский о том, что Байден может не приехать на Саммит мира

Россия пытается сорвать Саммит мира

По словам Борреля, Кремль даже созвал встречу БРИКС, чтобы требовать у стран-членов не ехать на Саммит.

Справка. БРИКС – межправительственная организация, в которую входят: Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Они (россияне – 24 Канал) созвали встречу БРИКС в Москве, чтобы давить на них, чтобы те не поехали на Саммит. Если они не хотят, чтобы страны туда ехали, это означает, что конференция важна,

– сказал Боррель.

К слову, ранее издание Politico сообщило, что Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, когда должен состояться украинский саммит мира в Швейцарии.

Представитель Китая может не появиться на Саммите мира

Москва собирает встречу на уровне министров иностранных дел. В частности это означает, что Китай может направить верховного представителя Ван И не на швейцарскую встречу, а в Россию.

По информации Politico, ранее Пекин уже предупреждал дипломатов ЕС, что "не будет склонен" отправлять представителей высокого уровня на швейцарский саммит, если туда не пригласят Россию.