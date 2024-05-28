По словам Борреля, Россия пытается оказать давление, чтобы Саммит мира не завершился положительно для Украины. Об этом он заявил накануне заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Россия пытается сорвать Саммит мира
По словам Борреля, Кремль даже созвал встречу БРИКС, чтобы требовать у стран-членов не ехать на Саммит.
Они (россияне – 24 Канал) созвали встречу БРИКС в Москве, чтобы давить на них, чтобы те не поехали на Саммит. Если они не хотят, чтобы страны туда ехали, это означает, что конференция важна,
– сказал Боррель.
К слову, ранее издание Politico сообщило, что Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, когда должен состояться украинский саммит мира в Швейцарии.
Представитель Китая может не появиться на Саммите мира
Москва собирает встречу на уровне министров иностранных дел. В частности это означает, что Китай может направить верховного представителя Ван И не на швейцарскую встречу, а в Россию.
По информации Politico, ранее Пекин уже предупреждал дипломатов ЕС, что "не будет склонен" отправлять представителей высокого уровня на швейцарский саммит, если туда не пригласят Россию.
- Напомним, что первый глобальный Саммит мира состоится уже 15 – 16 июня в Бюргенштоке. Он должен стать платформой для диалога о способах достижения мира в Украине согласно Уставу ООН и нормам международного права.
- На мероприятие пригласили лидеров всех стран, кроме России.