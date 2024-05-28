За словами Борреля, Росія намагається чинити тиск, аби Саміт миру не завершився позитивно для України. Про це він заявив напередодні засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Росія намагається зірвати Саміт миру

За словами Борреля, Кремль навіть скликав зустріч БРІКС, щоб вимагати у країн-членів не їхати на Саміт.

Довідка. БРІКС – міжурядова організація, в яку входять: Бразилія, Росія, Індія, КНР, Південна Африка, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Вони (росіяни – 24 Канал) скликали зустріч БРІКС у Москві, щоб тиснути на них, аби ті не поїхали на Саміт. Якщо вони не хочуть, щоб країни туди їхали, це означає, що конференція важлива,

– сказав Боррель.

До слова, раніше видання Politico повідомило, що Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, коли має відбутися український саміт миру у Швейцарії.

Представник Китаю може не з'явитися на Саміті миру

Москва збирає зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Зокрема це означає, що Китай може направити верховного представника Ван Ї не на швейцарську зустріч, а в Росію.

За інформацією Politico, раніше Пекін вже попереджав дипломатів ЄС, що "не буде схильний" відправляти представників високого рівня на швейцарський саміт, якщо туди не запросять Росію.