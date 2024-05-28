За словами Борреля, Росія намагається чинити тиск, аби Саміт миру не завершився позитивно для України. Про це він заявив напередодні засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
Дивіться також Не дуже сильне рішення, – Зеленський про те, що Байден може не приїхати на Саміт миру
Росія намагається зірвати Саміт миру
За словами Борреля, Кремль навіть скликав зустріч БРІКС, щоб вимагати у країн-членів не їхати на Саміт.
Вони (росіяни – 24 Канал) скликали зустріч БРІКС у Москві, щоб тиснути на них, аби ті не поїхали на Саміт. Якщо вони не хочуть, щоб країни туди їхали, це означає, що конференція важлива,
– сказав Боррель.
До слова, раніше видання Politico повідомило, що Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, коли має відбутися український саміт миру у Швейцарії.
Представник Китаю може не з'явитися на Саміті миру
Москва збирає зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Зокрема це означає, що Китай може направити верховного представника Ван Ї не на швейцарську зустріч, а в Росію.
За інформацією Politico, раніше Пекін вже попереджав дипломатів ЄС, що "не буде схильний" відправляти представників високого рівня на швейцарський саміт, якщо туди не запросять Росію.
- Нагадаємо, що перший глобальний Саміт миру відбудеться вже 15 – 16 червня у Бюргенштоці. Він має стати платформою для діалогу щодо способів досягнення миру в Україні згідно зі Статутом ООН і нормами міжнародного права.
- На захід запросили лідерів усіх країн, окрім Росії.