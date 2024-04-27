Все, что нужно знать о том, как Запад помогает Украине оружием

Итоги очередного "Рамштайна" и вообще двухлетия этого геополитического проекта не кажутся однозначными.

Затягивание с оружием от партнеров

Цели – очевидны. Украине нужно больше снарядов 155-го калибра (да и всех остальных тоже), больше ракет для систем ПВО, больше дальнобойного оружия.

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Через пол года, прошедшем с начала политической эпопеи в США по принятию Конгрессом пакета помощи, Украина была вынуждена сдерживать нашествие орды своими усилиями. Европа, конечно, помогала, но ее возможности все еще ограничены– спустя более 30 лет после начала "конца истории" и "всеобщей расслабленности" после распада СССР.

Несмотря на это, вся Украина глобально выстояла, фронт не обрушился, что раньше прогнозировали отдельные "эксперты", но ситуация очень не проста. Вся военная помощь нужна прямо сейчас и немедленно. А вот когда она будет? Здесь не все так просто.

Не стоит расценивать какие-либо заявления о передаче оружия как завершенный факт его пребывания на территории Украины. Часто между объявлением и получением проходят месяцы или даже годы. К примеру, На днях поступила информация о "рекордном" пакете помощи от США более чем на 6 миллиардов долларов. Некоторые уже начали фантазировать по поводу этого пакета, но в нем есть один немаловажный момент.

Речь идет о пакете по программе USAI. Это программа, которая позволяет правительству США заказывать в оружейников все необходимое для Украины. А заказ означает время на изготовление. Сколько времени? Сказать трудно, но могут пройти месяцы. Поэтому эти 6 миллиардов точно в ближайшее время не повлияют на ситуацию на фронте. Они как будто есть, но пока это ничего не значит. Таких примеров – множество.

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Иногда оружие есть, но политические проблемы не разрешают его использовать. Классический пример – легендарные ATACMS, которые недавно получила Украина. Хорошо, конечно, что получила. Но как не справедливо, что спустя 2 года после начала агрессии. Конечно, им и сейчас найдется применение. Однако теперь, когда агрессоры укрепились на захваченных территориях, натягивали ПВО, настроили обходные пути и усовершенствовали логистику, то и оружие, еще год назад могло радикально переломить ситуацию на поле боя, теперь будет просто дополнительным инструментом ведения войны.

Союзники России более оперативны

Здесь, Кстати говоря, есть еще один показательный момент. В свое время представители США активно доказывали, что "ATACMS Украине не нужны", а они вместо них дадут "прекрасное и новое оружие – GLSDB". Поскольку оно новое, то его нужно было ждать год. Ждали. Дождались. Теперь представители США говорят, что GLSDB оказались неэффективными в нынешних условиях. Пришлось все же давать "ненужные ATACMS". А время – потеряно.

То же время, которое не теряли союзники и партнеры государства-агрессора. И Иран, и КНДР все это время заваливали россиян оружием, а Китай активно снабжал необходимые компоненты сложного оружия.

Следующая проблема – негибкость и страх принимать решение. Опять же, классическая ситуация. Украине нужно эффективное ПВО, потому что россияне получили много баллистики от своих партнеров и принялись уничтожать украинскую энергетику и заниматься террором наших городов. Сбивает баллистику система "Patriot". Ее в Украине очень мало, а нужно хотя бы 7 систем.

Эти системы есть у государств Европы, но те давать не торопятся. Только Германия недавно объявила об одной дополнительной для Украины. Мол, ей нужно для собственной защиты.

Запад сам создает для себя красные линии

Что тогда делать? Возможно, вы эти системы подтянете к украинской границе и хотя бы частично что-нибудь закроете в нашем воздушном пространстве? Что, эскалация? А посылать самолеты сбивать все, что летело на Израиль, не эскалация? На основании каких договоров они это делали? Или "просто так", ибо "так было нужно"? А чего тогда не нужно в случае Украины? Они сами придумали себе, где нужно бояться, и теперь боятся.

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Хотя опыт того же Израиля и атак на него показал, что как раз удобнее всего сбивать то, что на тебя летит, за пределами собственного воздушного пространства. Возможно, и государствам Европы нужно подумать, как не допустить, чтобы что-то когда-то полетело к ним? Но нет, сплошные ограничения, вымышленные "линии", искусственные "страхи", которые связывают Украине руки и ноги.

В общем, очевидно, что все это требует немедленного реформирования. Нужно, чтобы все решалось быстро. Как минимум – не медленнее, чем в случаях сотрудничества государства-агрессора с иранскими и северокорейскими партнерами. Меньше бюрократии и политических ограничений.

Что еще должна сделать Украина, чтобы доказать искусственность и ограниченность "красных линий"? Сколько еще раз "западные партнеры" должны показать двойные стандарты по отношению к украинскому и ближневосточному кейсам?

Идея "Рамштайна" была неплохая. Реализация заставляла желать лучшего, но отрицательный опыт – тоже опыт, и его нужно учитывать. Тем более, что всем адекватным людям понятно, что все, что происходит в Украине – это не "шутки", а точка, в которой определяется будущее цивилизации. Действовать нужно именно так.