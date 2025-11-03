Враг бросил основные силы на Покровск: карта фронта 3 ноября

На фронте продолжаются жестокие бои на большинстве направлений. Силы обороны дают отпор врагу, защищая украинскую землю.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки на передовой произошло 162 боестолкновения.

Что происходило на фронте в течение суток?

Россияне обстреляли позиции защитников и населенные пункты четырьмя ракетами и 134 авиабомбами. Враг совершил 4913 обстрелов и поразил 5481 дроном-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях удалось отбить одну атаку россиян. Враг сбросил 13 КАБов и совершил 179 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 12 атак оккупантов в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Одрадного, и в сторону Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении за сутки было 13 атак. Силы обороны смогли остановить штурмы агрессора возле Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг 7 раз пытался вклиниться в оборону украинцев в районах Грековки, Колодезей, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении отражено 8 атак россиян вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении ВСУ приняли участие в двух боевых столкновениях возле Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты атаковали 18 раз у Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 68 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филия.

На Александровском направлении противник совершил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении за сутки враг наступал пять раз вблизи Охотничьего и в сторону Успеновки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили попытку штурма в районе Антоновского моста.

Какие изменения были на фронте в последнее время?