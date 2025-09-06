С первых дней полномасштабного вторжения "Продюсер" служит в рядах Сил обороны Украины. В сентябре 2022 года он стал частью 5-го штурмового полка, который в феврале 2023 реорганизовали в 5-ю отдельную штурмовую бригаду, которая сегодня защищает нашу страну на восточных направлениях фронта.

Сейчас ключевую роль на фронте играют дроны и средства противодействия беспилотникам. Поэтому БПЛА и РЭБы являются главными направлениями, в которых происходят постоянные изменения и сдвиги, потому что ситуация на поле боя требует поиска новых подходов и решений. Как офицер отделения коммуникаций, "Продюсер" отвечает за контакт с производителями и поставщиками средств РЭБ и дронов для 5 ОШБр.

В интервью 24 Каналу "Продюсер" рассказал о ситуации в зоне ответственности бригады, о войне дронов, противодействии БПЛА на оптоволокне, особенностях работы РЭБ и не только. Обо всем этом читайте в нашем материале.

"Серая зона" увеличивается: как дроны меняют ситуацию на фронте

Дроны сейчас фактически главное вооружение на линии фронта с обеих сторон. Как БПЛА меняют ситуацию непосредственно на поле битвы?

Если раньше "серая зона" была 700 – 800 метров, то сейчас речь идет о километрах. Сейчас часто россияне "Молниями" работают и они долетают. Это сейчас довольно проблематично, потому что их сложно глушить средствами РЭБ. И вообще в условном Краматорске ездить с постоянно включенным РЭБом неудобно, потому что тогда мы глушим и свою связь.

Дальность работы дронов существенно увеличилась. Все меняется, развитие происходит как с нашей, так и с вражеской стороны – это постоянное движение, постоянно внедряется что-то новое. Например, появились новые прошивки, которые более устойчивы к РЭБ, то нам надо было срочно добавлять антенны и менять средства радиоэлектронной борьбы. Происходят изменения тактик, в частности с применением обычных FPV и дронов на оптоволокне.

А в чем сложность противодействия "Молниям"?

Это самолетик. Когда мы говорим о стандартных FPV или других коптерах, то если у них отобрать связь и дрон не получает команды, он падает. А вот такие самолетики как "Молнии" имеют планеры. То есть он не падает и может продолжать лететь и, например, снова поймать связь.

А еще, например, когда глушат секторными РЭБами, которые работают на дальнем расстоянии, то они ("Молнии" – 24 Канал) могут вылететь из сектора за счет наличия этого планера.



БПЛА "Молния" / Фото Telegraph

Но мы тоже движемся в этом направлении, у нас есть самолетные команды, есть разные не только разведывательные, но и ударные средства. Разработок есть много, но БПЛА самолетного типа требуют более обученного персонала и пилотов надо учить дольше. Потому что, например, с коптерами проще. У нас в бригаде есть подразделение, где летать на дронах умеют все, в частности водители и медики.

А как это объясняется со стороны командования подразделения?

Ну если банально, то есть вот взвод материального обеспечения (далее – ВМЗ). У них задача – доставить еду, воду, БК на позиции. Сейчас ехать на позиции – это почти самоубийство.

Сейчас даже сам выход на позиции происходит так, что доезд есть до какой-то точки и там быстро выгружается пехота и загружаются те, кто уходит с позиций. И это происходит очень быстро, потому что даже 2 минуты стояния на месте – это уже большой риск.

Но, к сожалению, есть такие позиции, где менять людей просто нереально и они сидят там долго. Тогда ВМЗ дронами доставляет им воду, еду, батареи для раций, зарядки и все остальное необходимое.

А как насчет наземных роботизированных комплексов? Они бы могли с этими задачами работать.

С этим еще надо работать. Подразделения, которые работают с НРК, это все знают. Часто то, что работает на полигоне, не всегда работает в реальных боевых условиях или работает не так, как надо.

Для каких задач, собственно, приоритетны сейчас НРК?

Минирование, эвакуация и, конечно, логистика и доставка продуктов.

"Идет война дронов": о беспилотниках на оптоволокне и противодействии им

Вернемся к уже упомянутым дронам на оптоволокне. Сейчас единственным средством для противодействия им остается стрелковое оружие?

Стрелковое оружие или так же дроны. У нас была такая история: в одном селе была остановка, и когда летели наши, то увидели, что на крыше той остановки сидят два дрона на оптоволокне. Они ждали в засаде. Большой разведывательный дрон наблюдает, приближается ли что-то, и тогда отправляется команда к этим меньшим по поражению.

И вот наши мимо пролетали, увидели и ударили FPV-дроном по ним. Поэтому война дронов – это уже не шутки, это абсолютная правда и происходит она ежедневно.

Была у нас еще одна история во время эвакуации. Эвакуировали тяжело раненного с помощью робота. А этого робота мы еще сопровождаем дроном и видим, что на дороге ждет FPV. Это стандартная практика – для того, чтобы не тратить заряд батареи, россияне делают такие засады и ждут, когда кто-то будет ехать. Боец, к счастью, был в здравом уме. Ему по рации передали, что вот там дрон, то он из автомата расстрелял его и робот поехал дальше. Мужчину довезли до стабпункта, перевели дальше и сейчас он восстанавливается.



Дрон на оптоволокне украинского производства / Фото АрмияInform

У нас тоже разрабатывают дроны на оптоволокне. Приживаются ли они у нас?

Конечно, мы работаем с ними.

На таком же уровне как россияне?

Об уровне трудно сказать. Но отличить очень просто – если вы видите классную картинку на видео, то это явно оптоволокно.

Но оптика – это сложная история. И у россиян это явно не "ваньки", которым дали дроны, показали две кнопки, одели очки и он полетел. Работать с оптикой, а еще и на расстоянии 20 километров, как говорят наши пилоты, очень сложно. Многие дроны теряют.

Но ведь не "жгут" ли кабели позиции операторов БПЛА?

С одной стороны да, но с другой их уже такое количество, что это просто паутина уже – и наша, и их оптика, и там не разберешь уже, где чье. Особенно чем больше плотность использования оптоволокна. Поэтому искать позиции по оптике – бесполезное дело. Сейчас против оптики у нас есть только стрелковое оружие и дроны.

Однако я думаю, что это направление изменит использование зенитных дронов. Уже достаточно давно есть случаи отработок по "Орланам", "Залам", "Ланцетам", по крыльям, ударным и разведывательным дронам. Сейчас есть новые FPV-дроны, которые летают гораздо быстрее и со временем дронов станет еще больше.

Хотя у россиян были какие-то там идеи "вентилятора" – типа 4 мельницы со всех сторон на условном пикапе, чтобы перерезать оптику. Но это смешно, потому что это же осколочные дроны. Даже если перерубить оптику перед машиной, дрон все равно взорвется и все будет в обломках.

Хотя, раньше так смеялись, когда они мангалы наваривали на бронетехнику, чтобы защитить ее от поражений. Это тоже было смешно, но, как оказалось, работает.

"30 ватт уже недостаточно": о работе средств РЭБ

Если говорить о дронах без оптоволокна, то с ними преимущественно работают РЭБы. Но в целом есть несколько способов противодействия БПЛА – какие самые распространенные?

Самые популярные варианты – заглушить или подменить сигнал. Большинство средств РЭБ – тактического уровня. То есть он стоит на объекте, или это позиция, которая более-менее удалена и прикрыта РЭБом. Есть еще купольные тактические РЭБы, которые стоят на транспортных средствах и обеспечивают прикрытие движения.

Есть и более интересные вещи, но о них пока не стоит рассказывать.

Когда РЭБ противодействует дронам, он работает на тех частотах, на которых и сам дрон. На сколько часто меняются эти частоты в самих дронах?

В 90% дронов китайские чипы. Самые популярные диапазоны: 700 – 1 000 герц, 2,1 – 2,7, где, собственно, Wi-Fi и мобильная связь. И в этих частотах чаще всего работают как и наши, так и российские дроны через китайские чипы. Но также важны прошивки, алгоритмы прохождения цифровых пакетов с точки зрения устойчивости к РЭБ, потому что он работает с большей мощностью на той же частоте в диапазоне.

Сейчас РЭБы работают на генераторах шума 50 ватт, когда-то были 30, но этого уже недостаточно. На новых средствах мощность генератора 100 ватт.



Средство РЭБ для автомобиля / Фото 5-й ОШБр

Хотя сейчас есть дроны, которые используют два передатчика и они могут быть на разных частотах. Например 740 – 780 один, а второй – 750 – 920. И когда один "отваливается" из-за РЭБ или просто поврежден, то БПЛА автоматически переходит на другой приемник. И это происходит автоматически, поэтому такие дроны более устойчивы и их надо "жарить" более плотной помехой, потому что и плотность тоже имеет значение.

Вообще есть куча нюансов, мы постоянно меняемся, что-то улучшаем, потому что все движется, ничего не стоит на месте.

А есть какая-то среднестатистическая продолжительность жизни РЭБа?

Нет у нас такого показателя, потому что это зависит от многих факторов. Недавно вот привезли на ремонт РЭБ, который собирали еще в мае прошлого года. Он работал все это время в боевом подразделении. И то нам привезли его скорее проверить, чем ремонтировать. А есть такие случаи, когда за 2 недели уже надо было ремонт.

Делая средства РЭБ мы стараемся закрывать все существующие диапазоны и на этом же РЭБе они у нас были с запасом. Тогда нам говорили: "Зачем вы закрываете 433-й диапазон?", но мы все-таки поставили, потому что уже единичное что-то летало на нем. У россиян тактика проста – они берут какую-то малую экспериментальную партию и дают ее какому-то подразделению. Если они видят, что такой диапазон у нас не закрыт или закрыт слабо, тогда производитель сразу же масштабируется и привозит им много таких дронов. И тогда начинается: "Нам надо срочно закрыть такие-то частоты". Поэтому мы стараемся мониторить, как только что-то появляется, даже единичное.

"Мы называем их талисманами": об опасности от РЭБов и их неисправности

Раньше мы часто говорили с военными о FPV, которые собирают, условно, где-то в гараже. И бывали случаи, когда такие дроны представляли опасность для наших бойцов. Например, взрывались в руках. А как насчет РЭБов, которые где-то волонтеры самостоятельно делают? Есть ли угрозы?

Не зависит от того, где тот РЭБ делают. Но есть, например, история, когда человек едет с РЭБом и думает, что он работает, а на самом деле нет. Мы называем такие РЭБы талисманами.

Также опасность представляет неправильная установка РЭБов. 2,4 мегагерца – это та частота, на которой работает микроволновка, мощностью 500 ватт. И если установить неправильно, то тебя "жарит" 2,4 – 100 ватт. Это не очень полезная штука, мягко говоря. Если люди ставят их внизу, напротив себя или кабины – это точно не полезно для здоровья. Если же все установлено правильно, то РЭБы не "жарят" личный состав.



РЭБ на автомобиле / Фото 5-й ОШБр

Действительно ли РЭБ влияет на здоровье бойцов? В общем, не только в случаях неправильной установки.

На самом деле никто этого точно не исследовал, но если ты стоишь перед антенной, которая "жарит" в космос 100 ватт, ты точно получаешь нормальную дозу облучения на высокой частоте. Условно, рация имеет 5 ватт, мобильный телефон – 1 – 2 ватта максимум, а тут 100. Но если РЭБ, например, на крыше транспортного средства, то вредить не должен был бы. Однако много проблем бывают по дурости, потому что неправильно устанавливают РЭБ.

Бывает, "профессиональные" РЭБовцы или техники подразделений ставят РЭБ на крышку бронетехники, а сверху наваривают сетку и тогда тот РЭБ становится талисманом.

То есть РЭБ накрывают металлической сеткой? Но тогда он не будет работать.

Будет работать, но на процентов так 20. Надо понимать, что даже если накрыть тот же Starlink маскировочной сеткой, то он уже работает на 50%, а там 6 гигагерц.

С антеннами вообще интересно, потому что чем длиннее антенна, тем выше частоты и сложнее проходит сигнал. Большие антенны надо хорошо прятать. У нас чуть ли не каждый день кто-то привозит РЭБ на ремонт, потому что снесли антенну. Никто на выезде не думает, задеваешь ли ты РЭБ ветками, что не удивительно.

Важно. Средства радиоэлектронной борьбы – это не только о противодействии вражеским беспилотникам, но и о защите жизней наших воинов. Когда мы покупаем FPV дроны – мы даем военным меч. Когда покупаем РЭБ – даем щит. В 5-й отдельной штурмовой бригаде продолжается сбор на средства РЭБ. Цель – 1 500 000 гривен, чтобы защитить самое ценное – жизни.

Приобщиться к сбору просто. Вы можете задонатить любым удобным способом:



на монобанку;



на карту 5375 4112 2134 8746;

"Никогда не бывает достаточно": об обеспечении дронами

Вернемся к дронам. Вопрос, возможно, банальный, но хватает ли бойцам дронов?

За другие подразделения говорить не могу, но у нас по дронам в принципе все налажено. Какого-то дефицита нет.

Это исключительно государственное обеспечение или в том числе волонтерское?

Минобороны предоставляет много дронов. Достаточно ли? Никогда не бывает достаточного количества, потому что их надо очень много. Также получаем дроны за средства общин, откуда наши бойцы. И волонтеры, конечно, тоже передают много.

Дроны, определенной степени, особенно, если мы говорим о FPV, являются расходным материалом и, соответственно, закупки дронов постоянные. Но, возможно, у вас есть информация о том, сколько один боец или подразделение используют дронов за день?

Информация не секретная, ранее Мадьяр, новый командующий Силами беспилотных систем, говорил, что на одного оккупанта мы в среднем используем 3,5 дрона. Вот и статистика. Хотя эти данные касаются конкретно его подразделения, в некоторых эта цифра может быть больше – 5 – 10, например.

Большинство поражений сейчас осуществляют именно дронами?

Да. Личного состава – так точно. Да и техники, в принципе, тоже.

Есть какие-то статистические данные по этому?

Они постоянно меняются, потому что все зависит от подразделений. И вообще по бригадам есть рейтинг от Минцифры, программа "е-Балы". Кстати, когда наш батальон был на Покровском направлении, то попадал в десятку. Этот рейтинг – интересная программа, потому что дает возможность получать больше дронов и, соответственно, больше возможностей.

"Дроны на оптике придумали не россияне": о производстве БПЛА

Ранее мы разговаривали с бойцом СБС и он озвучил такой тезис, что вот мы определенный период развивали направление БПЛА и этим имели большое преимущество над россиянами, но потом мы сами же замедлились и россияне, фактически, нас обогнали. Даже те же дроны на оптоволокне. А вот сейчас ситуация какая? Мы выравниваемся?

Зимой было намного сложнее, сейчас ситуация несколько лучше. Вопрос не только в количестве дронов, но и количестве пилотов и их уровне.

А что касается оптоволокна, то на самом деле, еще где-то год назад были у нас представлены первые образцы. Но с производителей посмеялись, потому что это такое – дроны на "веревках".

То есть россияне это не придумали, а просто использовали то, что не использовали у нас?

Ну это не какая-то там секретная технология. С развитием РЭБов подразделения FPV начали нести больше потерь. Количество дронов увеличивалось, а вот количество поражений – нет. Поэтому приходилось искать решение и его нашли.

И им удалось создать большой информационный шум вокруг дронов на оптоволокне. Хотя все же не безосновательно, потому что оптика действительно стала проблемой.

Они так всегда делают. Но у них есть важная составляющая – у них есть производители, которые готовы быстро наладить производство. У нас, например, ситуация такая: есть у меня друзья-производители, они придумали очень крутое решение, которое позволит нам не покупать китайские детали. Но на производство не хватает ресурсов – ни людей, ни финансов. Наша самая большая проблема – то, что мы не можем быстро масштабировать производство.

У россиян все иначе: они имеют возможности даже у тех же китайцев заказать какую-то конкретную разработку – ни получают, тестируют и заказывают сразу миллион штук, например, – или запустить завод.

У нас же очень много талантливых производителей просто не успевают. И когда у нас кто-то говорит о перепроизводстве и нам надо продавать оружие на экспорт, то я хочу сказать, что у хороших производителей сейчас большие очереди. А если есть производители, которые не имеют куда девать свою продукцию, то вариантов два – либо у них продукция не очень, либо слишком дорогая с неадекватным прайсом.

То есть мы можем говорить, что сейчас ключевым преимуществом россиян является умение масштабироваться?

Все зависит от человеческих и финансовых ресурсов. А этого у них изначально больше. Поэтому именно такая скорость масштабирования удачных технических решений. Однако объективно за последний год мы ускорились – нельзя сказать, что все плохо. Определенные производители вышли на нормальные мощности. Есть свои разработки и производство ключевых деталей.

"Влияет на всех": о влиянии переговоров на производителей

Все новости о "переговорах" странно влияют на общество – появляется мысль, что "вот-вот все закончится", из-за чего люди, если так можно сказать, расслабляются в вопросе войны. А влияет ли это как-то на производителей?

Влияет на всех так или иначе. Я не думаю, что кто-то из производителей будет уменьшать объемы производства на фоне новостей, но я слышал от нескольких фразы вроде: "Осенью объемы уменьшатся", или вопрос от другого: "Если сейчас будут переговоры, повлияет ли это на спрос моих запчастей". Я не верю в перемирие, потому что динамика боевых действий сейчас не спадает вообще. С осени прошлого года россияне привлекают огромные ресурсы на нашем направлении.

Да, понятно, что всем хочется, чтобы закончилась война, но объективных причин для этого нет. Пока у них есть деньги, люди, возможности, они будут лезть, а мы, соответственно, отбиваться, пока не найдем момент, когда можно будет забрать все свое.