В Покровске может быть более 250 россиян: эксперт сказал, насколько критической является ситуация
- По сообщениям СМИ, в Покровске может находиться не менее 250 российских военных, что представляет угрозу для города.
- Потеря Покровско-Мирноградской агломерации может открыть врагу путь на Днепропетровщину, что усложнит ситуацию для Украины.
По информации "Украинской правды", сейчас в Покровске может находиться не менее 250 россиян, которые пытаются закрепиться. Если оккупанты и дальше будут проникать в город, то ситуация усложнится.
Если Украина потеряет Покровско-Мирноградскую агломерацию, то врагу откроется путь на Днепропетровщину. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный обозреватель Денис Попович.
"Если Покровск будет потерян, то будет автоматически потерян Мирноград. Через Покровск в Мирноград идет логистика. Если будет потеряна Покровско-Мирноградская агломерация, то врагу откроется путь на Днепропетровщину", – сказал он.
Какие риски для Покровска?
Денис Попович отметил, что захватчики проникают со стороны Зверевого на южной, юго-восточной части окраины Покровска. Такая ситуация сложилась на прошлой неделе. По его словам, сейчас вражеских солдат в городе может быть даже более 250.
Если не препятствовать этому проникновению, которое сейчас есть, то россиян там будет становиться все больше и больше. Такая ситуация может длиться неделю. Они могут рассредотачиваться, накапливаться в зданиях, в застройке, появляться в разных районах города. Пока количество будет увеличиваться, риски для Покровска будут расти,
– подчеркнул военный обозреватель.
По его словам, прежде всего проблема заключается в недостатке пехоты. Вторая проблема – это логистика. Ведь 15 – 20 километров приходится преодолевать пешком для того, чтобы доставить на позиции все необходимое. Если эта ситуация не будет улажена каким-то образом, то ситуация для города будет становиться все сложнее.
Какая ситуация возле Покровска: смотрите на карте
Оккупанты в Покровске: что известно?
Издание "Украинская правда" со ссылкой на офицеров из двух бригад пишет, что в Покровске находится не менее 250 россиян, которые вовлечены в интенсивные стрелковые бои. Они целенаправленно обстреливают позиции украинских войск. В частности, операторов БпЛА.
Отмечается, что логистическое обеспечение города находится под постоянным контролем вражеских дронов. Украинским подразделениям приходится преодолевать по 10 – 15 километров пешком, чтобы добраться до передовых позиций. Ситуация оценивается как более чем критическая.
Военные рассказали, что примерно в середине августа захватчики снова проникли в Покровск. С тех пор российские войска обустроили в Покровске и в его окрестностях несколько очагов сосредоточения живой силы и техники. Оттуда оккупанты продолжают продвижение. В частности, в районе железнодорожной ветки, между Покровском и Гришиным, а также вдоль линии Даченское – Новопавловка – Гнатовка.