В Покровске может быть более 250 россиян: эксперт сказал, насколько критической является ситуация

По информации "Украинской правды", сейчас в Покровске может находиться не менее 250 россиян, которые пытаются закрепиться. Если оккупанты и дальше будут проникать в город, то ситуация усложнится.

Если Украина потеряет Покровско-Мирноградскую агломерацию, то врагу откроется путь на Днепропетровщину. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный обозреватель Денис Попович.

Читайте также Враг пытается вклиниться в оборону и проводит атаки: карта фронта на 24 октября

"Если Покровск будет потерян, то будет автоматически потерян Мирноград. Через Покровск в Мирноград идет логистика. Если будет потеряна Покровско-Мирноградская агломерация, то врагу откроется путь на Днепропетровщину", – сказал он.

Какие риски для Покровска?

Денис Попович отметил, что захватчики проникают со стороны Зверевого на южной, юго-восточной части окраины Покровска. Такая ситуация сложилась на прошлой неделе. По его словам, сейчас вражеских солдат в городе может быть даже более 250.

Если не препятствовать этому проникновению, которое сейчас есть, то россиян там будет становиться все больше и больше. Такая ситуация может длиться неделю. Они могут рассредотачиваться, накапливаться в зданиях, в застройке, появляться в разных районах города. Пока количество будет увеличиваться, риски для Покровска будут расти,

– подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, прежде всего проблема заключается в недостатке пехоты. Вторая проблема – это логистика. Ведь 15 – 20 километров приходится преодолевать пешком для того, чтобы доставить на позиции все необходимое. Если эта ситуация не будет улажена каким-то образом, то ситуация для города будет становиться все сложнее.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Оккупанты в Покровске: что известно?