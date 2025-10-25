У Покровську може бути понад 250 росіян: експерт сказав, наскільки критичною є ситуація
- За повідомленнями ЗМІ, у Покровську може перебувати щонайменше 250 російських військових, що становить загрозу для міста.
- Втрата Покровсько-Мирноградської агломерації може відкрити ворогу шлях на Дніпропетровщину, що ускладнить ситуацію для України.
За інформацією "Української правди", зараз у Покровську може перебувати щонайменше 250 росіян, які намагаються закріпитися. Якщо окупанти і далі будуть проникати до міста, то ситуація ускладниться.
Якщо Україна втратить Покровсько-Мирноградську агломерацію, то ворогу відкриється шлях на Дніпропетровщину. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.
"Якщо Покровськ буде втрачений, то буде автоматично втрачений Мирноград. Через Покровськ у Мирноград іде логістика. Якщо буде втрачена Покровсько-Мирноградська агломерація, то ворогу відкриється шлях на Дніпропетровщину", – сказав він.
Які ризики для Покровська?
Денис Попович зазначив, що загарбники проникають з боку Звірового на південній, південно-східній частині околиці Покровська. Така ситуація склалася минулого тижня. За його словами, зараз ворожих солдатів у місті може бути навіть понад 250.
Якщо не перешкоджати цьому проникненню, яке зараз є, то росіян там буде ставати все більше і більше. Така ситуація може тривати тиждень. Вони можуть розосереджуватися, накопичуватися в будівлях, в забудові, з'являтися в різних районах міста. Допоки кількість буде збільшуватися, ризики для Покровська будуть зростати,
– підкреслив військовий оглядач.
За його словами, насамперед проблема полягає у нестачі піхоти. Друга проблема – це логістика. Адже 15 – 20 кілометрів доводиться долати пішки для того, щоб доставити на позиції усе необхідне. Якщо ця ситуація не буде залагоджена у якийсь спосіб, то ситуація для міста буде ставати все складнішою.
Окупанти у Покровську: що відомо?
Видання "Українська правда" з посиланням на офіцерів з двох бригад пише, що у Покровську перебуває щонайменше 250 росіян, які залучені до інтенсивних стрілецьких боїв. Вони цілеспрямовано обстрілюють позиції українських військ. Зокрема, операторів БпЛА.
Зазначається, що логістичне забезпечення міста перебуває під постійним контролем ворожих дронів. Українським підрозділам доводиться долати по 10 – 15 кілометрів пішки, щоб дістатися до передових позицій. Ситуація оцінюється як більш ніж критична.
Військові розповіли, що приблизно у середині серпня загарбники знову проникли в Покровськ. Відтоді російські війська облаштували у Покровську та на його околицях кілька осередків зосередження живої сили й техніки. Звідти окупанти продовжують просування. Зокрема, в районі залізничної гілки, між Покровськом та Гришиним, а також уздовж лінії Даченське – Новопавлівка – Гнатівка.