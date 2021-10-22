Какие аргументы из списка "почему я не вакцинируюсь" бесят больше всего

У меня очень подгорает, когда люди молодого/среднего возраста начинают рассказывать, как это сложно и долго, и сколько занимает времени - пойти вакцинироваться или выбрать себе семейного врача, чтобы потом получить сертификат. Далее читайте на украинском.

Тобто вам, дівчатка та хлопчики, шукати роками майстриню манікюру, перукарку, майстра епіляції, барбера, хорошу СТО чи стоматологію – не довго. Питати у друзів контакти, питати порад у фейсбуку, читати сайти із відгуками.

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А зробити щось, що врятує життя вам і рідним – нє, краще на манік сходити у зекономлений час.

А тепер просто уявіть, скільки часу у вас займе:

Пошук кисневого концентратора.

Пошук притомного лікаря для супроводу хвороби.

Виклик швидкої.

Пошук місця у лікарні.

Пошук класної ритуальної служби.

Пошук затишного місця на кладовищі для рідних.

Вакцинуватися нині можна на кожному кроці

Пункти вакцинації є практично в усіх торгівельних центрах, практично в усіх закладах первинної медичної допомоги. Записуєтеся через helsi.me чи інші системи, або просто приходите і щеплюєтеся на місці.

Отримати паперовий сертифікат потім можна у сімейного лікаря із закордонним паспортом. Отримати сертифікат у Дії – генерується автоматично.

Не маєте лікаря – на тому ж helsi.me можна онлайн заповнити декларацію, внести всі дані, аби не витрачати час у закладі. Далі записуєтеся на прийом на конкретний час, лікар друкує вашу декларацію, робить сертифікат.

Ваше життя та життя ваших рідних точно вартує того, аби інвестувати кілька годин у декілька нескладних рухів.