Які аргументи з переліку "чому я не вакцинуюся" вкурвлюють найбільше
Джерело:фейсбук Ірини Немирович
У мене починає палати до небес, коли люди молодого/середнього віку починають розповідати, як це складно і довго, і скільки займає часу – піти вакцинуватися або обрати собі сімейного лікаря, щоби потім отримати сертифікат.
Тобто вам, дівчатка та хлопчики, шукати роками майстриню манікюру, перукарку, майстра епіляції, барбера, хорошу СТО чи стоматологію – не довго. Питати у друзів контакти, питати порад у фейсбуку, читати сайти із відгуками.
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А зробити щось, що врятує життя вам і рідним – нє, краще на манік сходити у зекономлений час.
А тепер просто уявіть, скільки часу у вас займе:
- Пошук кисневого концентратора.
- Пошук притомного лікаря для супроводу хвороби.
- Виклик швидкої.
- Пошук місця у лікарні.
- Пошук класної ритуальної служби.
- Пошук затишного місця на кладовищі для рідних.
Вакцинуватися нині можна на кожному кроці
Пункти вакцинації є практично в усіх торгівельних центрах, практично в усіх закладах первинної медичної допомоги. Записуєтеся через helsi.me чи інші системи, або просто приходите і щеплюєтеся на місці.
Отримати паперовий сертифікат потім можна у сімейного лікаря із закордонним паспортом. Отримати сертифікат у Дії – генерується автоматично.
Не маєте лікаря – на тому ж helsi.me можна онлайн заповнити декларацію, внести всі дані, аби не витрачати час у закладі. Далі записуєтеся на прийом на конкретний час, лікар друкує вашу декларацію, робить сертифікат.