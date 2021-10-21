Кількість смертей від корони там стрімко падає. І вже наступного року пандемія відійде на другий план.

За темою Кожен 600-й українець помер від COVID-19

Українці ж повірили в вигадки антиваксів і тепер ми жевріємо на останніх місцях по рівню вакцинації в Європі. Епідемія невакцинованих в нас ризикує розтягнутися на роки.

Знову і знову ми будемо бачити шокуючі цифри щоденних смертей, лікарні перетворюватимуться у філіали пекла, бізнеси закриватимуться, а поїздки закордон блокуватимуться. Наша свобода завершується там, де починається свобода інших. Вакцинація не тільки зменшує наш шанс захворіти й заразити інших, але й на 90%+ зменшує вірогідність госпіталізації. А відтак зберігає життєво необхідні місця для лікування тих, кому це найбільше потрібно.

Якщо ж лікарні не будуть перевантажені, не буде необхідності й у локдаунах, нам не доведеться сидіти по домівках і спостерігати за занепадом економіки. Українці люблять критикувати владу – і часто справедливо. Але критикуючи інших, спочатку продемонструй, як потрібно робити.

Пандемія коронавірусної інфекції у світі / Фото з фейсбуку Івана Примаченка

Цікаво Що нам хоче сказати COVID-19

В Україні мільйони доз якісних вакцин, якими щепиться весь світ: від президентів США до Папи Римського, від королівської родини Великобританії до мільярдерів. Безпечність вакцинації протягом останніх 18 місяців доведена на вже майже 7 мільярдах (!) зроблених щеплень – зібрати більших доказів її безпечності просто неможливо.

Час припинити знаходити вигадані причини, щоб відкладати щеплення

Маємо вакцинуватися, щоб захистити себе та близьких. Маємо вакцинуватися, щоб припинити епідемію, що знищує нашу економіку. Маємо вакцинуватися, щоб довести, що ми Європа, а не відстала країна, де більшість громадян вірить в вигадки шахраїв, але не вірить в науку.

Особисті думки людей, що не мають жодного стосунку до епідеміології, не можуть стояти на рівних з консенсусом всіх провідних вчених світу. Особисті уподобання не можуть мати однакову вагу з людським життям. Особиста свобода не має порушувати свободу інших. Свобода – це відповідальність. Час згадати про це і дати справжній бій пандемії.