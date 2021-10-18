С точки зрения психологии, многое понятно: когда у тебя лично горе и проблемы, очень раздражает, когда у кого-то все в порядке. Такова человеческая натура.

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Но ещё более раздражает многих, когда очевидные вещи называют своими именами. Но не сказать про них сейчас, просто некрасиво.

Итак, маленькая задачка для любителей подумать.

Куба. Тайланд.

Практически целый прошлый год, когда весь мир трусило от COVID-19, там было тихо и безмятежно. Потом эти страны массово привились. Куба вообще на третьем в мире месте по охвату. Тайланд тоже неплохо постарался. И, видимо, расслабились после этого и пустили туристов. Сейчас там сильнейшая вспышка заболеваемости, высокая смертность и все, как у всех.

Этот пост не про вакцины. Не спешите делать выводы.

Норвегия, Швеция, Исландия, Дания, Финляндия.

Ситуация была сначала как у всех. Были первые вспышки, где-то больше, где-то меньше. Тоже страны привились, достаточно ощутимо и... Сейчас никаких повторных вспышек, практически нулевая смертность. COVID-19 перестал быть проблемой.

Обращает на себя внимание не тот факт, что после изоляции в странах прирост заболеваемости. Спрятаться от COVID-19, по-видимому, никому уже не удастся. Главная задача не допустить высокой смертности и тяжёлых последствий.

В чем секрет северных (да и многих других) стран?

По моему убеждению, вакцинацию лучше здесь вообще не трогать. Спорить о том, что вакцинация не защищает на 100% от заражения уже не с кем. Все это поняли. Особенно Сингапур, Израиль, Великобритания и, уже упомянутые, Куба и Тайланд. Поговорим о другом.

Важно Что делать с людьми, которые вакцинировались, но заболели COVID-19

Почему скандинавы так легко переживают эту эпидемию? Что не так на Кубе?

Я думаю, все дело в отношении к своему здоровью и к здоровью нации в целом.

Я был на Кубе, и видел, как они живут: как учителя по вечерам подрабатывают музыкантами, чтобы прокормить свою семью, какие ужасные жилищные условия в Гаване у простых людей, какие страшные машины там травят воздух выхлопными газами, как ром и сигары культивируются и поощряются как гордость и престиж страны.

И ещё увидел много чего: постоянный стресс, неуверенность в будущем, тяжёлый труд и бедность…

И все это на фоне райской природы и удивительно комфортного климата, который лечит сам по себе многие болезни. Но, как видим, для победы над COVID-19 этого недостаточно…

Про Тайланд не расскажу, сам ещё не видел. Однако допускаю, что карантинные всемирные мероприятия сильно ударили по экономике туристической страны и ввергли в бедность и так не слишком богатое простое население. О гигиене и "здоровом" образе жизни тайландцев также наслышан.

В противовес райски расположенным курортным регионам, грозные скандинавы, существующие в суровых климатических условиях, научились думать о своем здоровье, обустроили свой быт и комфорт так, что бедность и стресс точно не их самое слабое место. Популяризация здорового образа жизни, спорта, профилактика хронических болезней – безусловно сыграли свою важную роль.

Важно Локдаун не спасет от пандемии COVID-19, нужно работать с группами риска

Может быть, я ещё чего-то не учитываю, может быть пропускаю другие важные делали, которые помогли бы объяснить такую разительную разницу между сравниваемыми народами. Туристы, миграция, плотность населения, качество оказания медицинской помощи. Все это, конечно, также нужно учитывать.

Но зная, не по наслышке, кто и почему тяжело болеет COVID-19, твердо уверен – метаболические нарушения, диабет, гипертония, онкология и глубокий психологический стресс – вот настоящие проблемы современности. А не маски на подбородке, немытые руки и недостаток в стране зелёных паспортов. COVID-19, как нельзя лучше, доказывает это нам с неумолимой ясностью.

А тем временем, как незаконно добивают напуганных учителей, ставят палки в колеса работоспособной молодежи и делают виноватыми во всем детей – главными "радостями" славян остаются алкоголь, жирная еда, просиживание у телевизора и обсуждение проблем соседей…

Хотим уменьшать смертность, хотим не допускать повторения таких масштабных эпидемий – самое время подумать, в том ли направлении развивается наш мир...