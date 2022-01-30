Цзяоцзы, "слиток золота" и самогон из кукурузы: что должно быть на столе в Китайский Новый год

1 февраля мир празднует Китайский Новый год, который неофициально называют Лунным Новым годом. Вкусовые предпочтения китайцев отличаются на Севере и Юге страны, однако есть перечень блюд и напитков, которые обязаны быть на новогоднем столе.

О том, без каких блюд и напитков не обходится ни один новогодний стол на Китайский Новый год – сайту 24 канала рассказал член Украинской ассоциации китаеведов и экономический аналитик Петр Шевченко.

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Какая еда должна быть на столе

Есть перечень блюд, которые обязаны быть. Среди них – жареная китайская лапша с мясом и овощами. Считается, что тот, кто вытянет самую длинную лапшу, проживет длинную жизнь,

– сказал Шевченко.

По его словам, также на китайском новогоднем столе часто можно увидеть своеобразные "голубцы" – завернутые в сухой лист тофу кусочки мяса. Внешне это блюдо напоминает слиток золота – символ богатства.

Первый день Китайского Нового года, также известного как Праздник весны, приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (после 21 декабря). Китайский Новый год наступит 1 февраля 2022 года и продлится до 22 января 2023 года.

Считается, что тот, кто вытянет самую длинную лапшу, проживет длинную жизнь / Фото iStock

Также на Китайский Новый год всегда едят пельмени "цзяоцзы". В них кладут монету номиналом пять цзяо. Счастливчик тот, кому она попадется, ведь такая удача ознаменует финансовое благополучие, пояснил Шевченко.

В Китае новогодний стол не обходится без пельменей "цзяоцзы" / Фото Depositphotos

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Удача на 12 месяцев и самогон из кукурузы

На столе обязательно должны быть и креветки. Слово "креветка" на китайском созвучно с глаголом "смеяться". Поэтому тот, кто ест креветки на Новый год, будет улыбаться и смеяться все двенадцать месяцев,

– отметил член Украинской ассоциации китаеведов.

Жители КНР на Китайский Новый год пьют китайскую водку "байцзю". В отдаленных селах люди делают самогон из кукурузы. По словам эксперта, одна стопка такого напитка обойдется в один юань (около 5 гривен – 24 канал).

Петр Шевченко: "Тот, кто ест креветки на Новый год, будет улыбаться и смеяться все двенадцать месяцев" / Фото Pixabay

Самой же кошерной и элитной водкой считают "маотай". Ее производят на Юге страны (в провинции Гуйчжоу – 24 канал). Петр Шевченко уточнил, что китайцы не злоупотребляют, а умеренно выпивают всего лишь 2 – 3 стопки.

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