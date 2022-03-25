Какие категории детей должны обязательно стать на консульский учет за границей: инфографика ОП

Из-за войны многие украинские дети были вынуждены уехать за границу. Отдельные категории нуждаются в обязательной постановке на консульский учет.

В Офисе Президента Украины опубликовали полезную инфографику, из которой можно узнать, каких детей касается соответствующая норма и зачем нужен учет. Также в ОП объяснили, как быстро нужно встать на учет и какие документы для этого необходимы.

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Категории детей, которые должны стать на консульский учет

Обязан обратиться в посольство или консульство Украины о постановке ребенка на временный консульский учет взрослый, сопровождающий ребенка-гражданина Украины за границей.

Взятию на временный консульский учет подлежат дети, которые:

до выезда за границу круглосуточно проживали в любом заведении для детей (независимо от того, имеют ли они статус ребенка сироты или лишенной родительской опеки);

устроены в семьи патронатных воспитателей;

переданы под опеку, устроенные в приемные семьи или детские дома;

выехали за пределы Украины в сопровождении одного из родителей (без согласия второго родителя), или в сопровождении других родственников или лиц, которых уполномочил только один из родителей ребенка.

В инфографике подробно объяснили алгоритм действий, чтобы выполнить обязательства по консульскому учету.

Какие категории детей должны стать на консульский учет / Инфографика Офиса Президента



Какие категории детей должны стать на консульский учет / Инфографика Офиса Президента

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