Что изменил удар России по Польше: военный эксперт назвал положительные и отрицательные моменты
- Российская атака на Польшу 10 сентября подчеркнула уязвимость систем ПВО и привела к перераспределению вооружения, которое должно было поступать Украине.
- Польша укрепляет обороноспособность, отправив 40 тысяч военных к границе с Беларусью из-за опасений провокаций во время учений "Запад-2025".
Атака России на Польшу 10 сентября имеет ряд последствий для Украины и Европы. С одной стороны, это может усилить международную поддержку Украины, с другой - выявило уязвимые места в системах безопасности европейских стран.
Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что нарушение воздушного пространства Польши Россией имеет для Украины как положительные, так и отрицательные последствия. В частности, к негативным относится то, что ПВО страны оказалась неэффективной, Владимир Путин пересек "красную линию" и "вбил клин" между странами НАТО, США, Европой и Украиной. Теперь происходит перераспределение вооружения, которое должно было бы поступать Украине.
Смотрите также Путин появился в военной форме на учениях "Запад-2025": в ISW объяснили "сигнал" для НАТО
Как изменилось отношение поляков к безопасности?
Впрочем, положительные аспекты также есть.
Поляки приглашают наших специалистов, соглашаются, что нужно учиться у Украины и совместно работать над системой ПВО. Глава МИД Радослав Сикорский говорит о том, что необходимо совместно формировать противовоздушную оборону, прикрывать Запад или даже уничтожать российские вражеские средства на территории Украины. Это хороший разговор, который ведут уже давно, но Путин придал ему новый импульс,
– сказал Игорь Романенко.
Он добавил, что в связи с такими обстоятельствами снова подняли вопрос о необходимости закрытия неба над Украиной. Правда, в России заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев уже заявил, что если это произойдет – если небо над Украиной будет закрытым – это будет означать начало третьей мировой войны.
Также Романенко отметил, что еще раньше в странах – Польши, Румынии и Балтии – действовали законы, которые позволяли им сбивать вражеские воздушные средства в собственном воздушном пространстве. Впрочем, по его словам, США запрещали им это делать. По его мнению, именно это и привело к событиям "10 сентября", когда Путин пересек красные линии.
Он сделал это средствами, которые были без боевой части. Но все равно – это был удар, и он показал, что польское и натовское ПВО неэффективно,
– сказал Романенко.
Он также добавил, что из-за этих событий Дональд Трамп стал более склонным к поддержке Украины.
Более подробно о событиях 10 сентября в Польше
- В ночь на 10 сентября несколько десятков российских дронов и одна ракета нарушили воздушное пространство Польши. Впервые страна была вынуждена поднять авиацию, чтобы перехватить вражеские беспилотники. Удалось сбить лишь часть из них. Обломки ракеты упали на частный дом и сильно его повредили.
- В России пытались опровергнуть эту информацию, заявляя, что якобы дроны залетели на территорию Польши случайно. В НАТО призвали Путина прекратить войну против Украины и предупредили, что готовы защищать территории стран-членов Альянса.
- Тем временем Польша усиливает свою обороноспособность. В частности, она отправила 40 тысяч военных к границе с Беларусью из-за опасений провокаций во время так называемых учений "Запад-2025".